Los que "la ven" creen que la caída económica tocó el piso y muestran tibios números de recuperación

El optimismo del presidente Javier Milei al indicar en una entrevista reciente que lo llevó a la tapa de la Revista Times: "Estamos atravesando la punta de la V" comienza a compartirse entre algunos otros economistas y analistas. En parte, porque aseguran, aparecen tibios indicadores que mostraría un piso de caída de la actividad económica que ya se habría atravesado.

"Algunos indicadores empiezan a mostrar una tímida recuperación, entre ellos los despachos de cemento, que marcaron un incremento en el último mes versus el anterior y puede ser, con algo de esperanzada, la punta del iceberg que nos muestre que lo peor ya pasó", explicó a PERFIL el Lic Gastón Lentini.

Esta semana, en el congreso de los Ejecutivos de Finanzas se discutió bastante sobre la recuperación de la economía y hubo quienes señalaron, aunque tal vez no con un tono demasiado contundente, que la economía está empezando a mostrar signos de reacomodamiento.

Por caso, dese el mismo gobierno también el ministro de Economía Luis Caputo viene hablando de datos que avalan una recuperación. Justamente en el encuentro del IAEF aseguró que lo peor de la crisis ya pasó y destacó que “hay varios indicadores que empiezan a mostrar recuperación” de la economía.

A pesar de los indicadores que dan cuenta de una profunda recesión, el jefe de la cartera económica admitió frente a los empresarios que se siente "súper optimista" respecto a la actividad económica y no dudó en vaticinar una recuperación en "V", que se traduce en una caída honda seguida de un rebote rápido.

"Por el lado de los ingresos, se están recuperando las jubilaciones, todo lo que son asignaciones. Los salarios se están recuperando. De enero a hoy, el salario privado registrado ya recuperó y en la medida que logremos seguir bajando la inflación, va a recuperar más", opinó y destacó el crecimiento del sector agroindustrial y de energía.

Una recuperación más en forma de "U"

En tanto, el economista y profesor Emérito por la Universidad Católica Argentina, Ricardo Arriazu, que también expuso durante el 41° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y planteó una serie de medidas clave para que el país puede despegar.

Ricardo Arriazu: “El aislamiento rompe con la esencia de la economía de los últimos 7 mil años”

Al evaluar el escenario económico del país, dijo que el programa libertario, por definición, primero genera caída de la actividad, baja de los salarios y suba de precios. “Pero sigue teniendo apoyo por esperanza. La economía se basa en la confianza y la esperanza, pero la gente tiene un plazo. Hay que bajar la inflación rápidamente, que viene bajando, y recuperar la actividad económica. Si hace eso, se va ganando el tiempo”, señaló.

Arriazu insistió en que 2024 es una mezcla de lo que fue 2002 y 2010. Por un lado, 2002 fue el año del fin de la convertibilidad, con caída del salario. Por el otro, 2010 fue el fin de la sequía y el crecimiento del PBI. "Si en las próximas semanas no hay algún 'problema político', consideró que el piso de la caída de la actividad económica se alcanzó en marzo y gradualmente ya estaría empezando la recuperación en forma de U", aseveró.

Otros índices

Por su parte, también el Dr en Economía Agustín Monteverde, consejero de la Fundación Libertad y Progreso, indicó en una emisión reciente de "El lunes puede esperar" por FM Milenium, que ve indicadores auspiciosos en la economía, además de la desaceleración de la inflación.

"Un dato positivo es que la actividad ha comenzado a dar señales de que llegó al piso y está comenzando a dar la vuelta", aseguró Monteverde y compartió algunos datos que corresponden a cámaras sectoriales, pero dan cuento de la mejora. Entre ellos mencionó:."El Colegio de Escribanos ya marcó que en marzo la cantidad de escrituras saltó más de 53% frente al mes previo y que incluso creció casi 20% interanual. El Índice Construya subió 6,4% la actividad, en tanto ACARA informó que las ventas de autos crecieron en abril casi 27%, la producción de autos creció cerca del 14% y la venta de motos 33%".

En la misma línea, el docente de UCEMA agregó que "la producción de cemento portland creció más de 9% y la producción de acero un 44% frente a marzo", al tiempo que indicó que "también aumentaron las ventas minoristas, y son un conjunto de datos que comienzan a prefigurar un escenario positivo. Ahora empieza la tarea de la recuperación", mencionó Monteverde.

En tanto, desde el análisis de la consultora LCG sobre la caída de la actividad económica de marzo que acaba de publicar el INDEC, adelantaron que "indicadores de avance de abril empiezan a mostrar un freno en la caída de la actividad aunque lo hacen desde niveles muy bajos". y si bien no especifican los rubros en los cuáles se estaría viendo la mejora, señalan que "se trata de una buena noticia pero que entendemos habrá que confirmar con el correr de los meses".

Tal como expresaron no ven claro identificar un motor claro de crecimiento futuro en forma de V. "Este tipo de recuperación típicamente ocurre luego de un shock de oferta o, ante una caída de la demanda, cuando la inversión tracciona fuerte". Sin embargo, aclararon que no ven probable que la inversión despegue en el corto plazo. "Todavía predomina la visión de Wait and See. La aprobación de la Ley Bases podrá generar algún impulso a través del RIGI, pero sin gran relevancia macroeconómica este año", indicaron.

Entre otras cosas, desde LCG expresaron que siguen esperando "una caída de actividad económica en torno al 4% este año. Este escenario incluye el éxito del gobierno en lograr coordinar expectativas y estabilizar la economía, tal que implique una recuperación de la actividad económica en los últimos meses del año".