Luis Caputo adelantó que presentará el Presupuesto 2027 con superávit financiero

El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió “no dejarse llevar por las ansiedades” y reclamó un aplauso por haber logrado el cuarto año con superávit fiscal, en un acto por el Dìa de la Exportación organizado por la Cámara de Exportadores (CERA).

El jefe del Palacio de Hacienda salió a replicar a quienes le piden cambios en el programa para “ponerle plata en el bolsillo a la gente” y sostuvo que “al populismo no se lo combate con más populismo sino con más ortodoxia”.

“Vamos a seguir haciendo las cosas bien”, resumió de cara al futuro en la celebración realizada en el Palacio Libertad.

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“Estamos cambiando el modelo y aplicando lo que funciona en todas partes del mundo porque tenemos un presidente que tiene el coraje de llevar estas políticas a cabo”, subrayó.

En ese sentido, Caputo remarcó: “Este es un proceso que requiere: uno, saber que estamos por el camino correcto, y dos, perseverar y no dejarse llevar por las ansiedades políticas del momento”.

Al inicio de su presentación, Caputo destacó que "hoy estamos presentando el presupuesto 2027; me preguntan qué hay de diferente en este gobierno. Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal; va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera".

Al finalizar la frase, le reclamó al auditorio: “Esperaba que aplaudan... pero nadie lo hizo”. Recién en ese momento se produjo el aplauso. También aseguró que el actual modelo “empuja las exportaciones” y negó que sea un modelo financiero en detrimento de la industria.

Superávit en 2026

Caputo dijo que la generación de dólares que ofrecen sectores como el petróleo, la energía, la minería y el agro asegura “estabilidad cambiaria y orden macro”, lo cual dota a la economía de una “previsibilidad” que favorece a todos los sectores.

Según el ministro de Economía, "el kirchnerismo hizo creer que había un problema de restricción externa, que no había suficientes dólares, pero tenía a sus mejores industrias castigadas: agro, energía, minería. Es como tener a Messi, Di María, Enzo Fernández, en el banco y quejarte de que te falta fútbol".

"Si castigas a las industrias con ventajas comparativas, obviamente te van a faltar dólares. Esto se trata de presentar como algo malo, es algo bueno lo que está pasando en minería, energía y agro, ayuda", aañadió.

El funcionario también expresó que la economía argentina se desarrolla en un contexto de lo que denominó como "shock externo brutal": "Estamos a un nivel de tasas internacionales, no solo en Europa, hasta en Japón, que no se veían en los últimos 30 años. Estamos en plena guerra con shock en precios de energía brutal. Hasta hace 3 años, la duda era si durábamos un minuto o dos. Teníamos 15 puntos de déficit consolidado. Otra de las fortalezas es poder navegar un shock externo brutal, sin mayores sobresaltos", señaló.

"A la primera de cambio, cualquier político empieza a recular y cambiar. Sé que es muy difícil hacer lo que se está haciendo, al populismo no se lo combate con más populismo, se lo combate con más ortodoxia.

LM