Marcos Galperin criticó que el BCRA obligue a informar el costo financiero de los préstamos

El empresario Marcos Galperin cuestionó una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que obliga a informar el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de los préstamos, al considerar que el indicador presenta valores incorrectos e inflados. La crítica se dio en la red social X, mientras mantenía un intercambio con el economista Agustín Etchebarne, quien defendió el uso de esa herramienta para comparar los costos del financiamiento y planteó la necesidad de mejorar la educación financiera.

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La controversia comenzó con una publicación realizada el 11 de octubre por Etchebarne, quien recomendó evitar los préstamos con tasas elevadas y prestar atención al costo financiero total antes de endeudarse. “Jamás tomes un préstamo a tasas altas. Tienes que mirar el costo financiero total. Es preferible ahorrar y que los intereses jueguen a tu favor”, sostuvo el economista.

Un día después, Galperin cuestionó directamente el indicador exigido por la autoridad monetaria. “El ‘Costo Financiero Total Efectivo Anual’ que el BCRA obliga a publicar es FALSO, INCORRECTO (y por ende INFLACIONADO)”, afirmó el empresario, al plantear que su cálculo no representa adecuadamente las condiciones de una gran cantidad de operaciones crediticias.

Según indicó el BCRA, el Costo Financiero Total (CFT) muestra cuánto cuesta realmente un préstamo. Incluye intereses, comisiones, seguros, IVA y otros cargos. La entidad recomienda que para comparar distintas opciones "conviene mirar el CFT y no solo la cuota o la tasa de interés". La TNA (Tasa Nominal Anual) muestra únicamente la tasa de interés mientras que el CFT se expresa como una tasa anual y permite comparar el costo de distintas alternativas de financiación. "Para saber cuánto se devolverá en total, también hay que considerar el monto recibido, el plazo y las cuotas", indicó el organismo.

Por qué Marcos Galperin cuestionó el costo financiero de los préstamos

El empresario explicó que su crítica apunta a los supuestos utilizados para expresar el costo del financiamiento en términos anuales. Según su interpretación, el indicador “asume que el interés se capitaliza (pagás interés sobre los intereses) y que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence”.

Galperin sostuvo que esas condiciones no se verifican en las operaciones a las que hizo referencia. “En decenas de millones de préstamos otorgados, eso no ocurre NUNCA”, aseguró. De esta manera, cuestionó que el cálculo anualizado refleje el costo que efectivamente afrontan quienes toman esos créditos.

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La publicación abrió una discusión sobre cómo debe interpretarse el costo financiero total al momento de solicitar un préstamo. Mientras Galperin considera que el indicador exigido por el BCRA puede mostrar un costo inflado, Etchebarne sostiene que permite comparar las condiciones financieras de distintas alternativas de endeudamiento.

La respuesta de Etchevarne y sus propuestas para reducir el costo del crédito

Este martes 13 de octubre, Etchebarne respondió directamente al empresario y defendió la utilidad del indicador. “Querido Marcos, el ‘costo financiero total’ es exactamente lo que tienes que tomar para comparar en términos anuales lo que estás pagando como interés”, señaló en su cuenta de X.

El economista explicó que el indicador equivale a la tasa efectiva anual, pero incorpora impuestos y otros costos asociados al financiamiento. “De ninguna manera es falso, es lo que cualquier estudiante de finanzas puede calcular”, sostuvo, en respuesta a los cuestionamientos realizados por Galperin.

Además de defender el cálculo, Etchebarne propuso eliminar los impuestos que gravan los créditos. “Es inmoral cobrar sobre el crédito, porque pagas dos veces ingresos brutos, IVA etc.”, afirmó. También planteó la necesidad de continuar reduciendo la inflación y las tasas de interés pasivas, junto con una disminución del diferencial entre las tasas que cobran y pagan bancos y financieras.

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Por último, el economista insistió en la importancia de promover la educación financiera y desalentar el endeudamiento destinado al consumo. “Jamás tomar crédito para consumo”, recomendó, y advirtió sobre los efectos del interés compuesto cuando juega en contra del deudor.

GZ