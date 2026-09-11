Martín Rappallini: “Queremos competir con el mundo, pero con reglas claras"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, afirmó que "queremos competir con reglas claras y en condiciones de competencia leal”, mientras que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que es el momento de debatir un modelo nacional "que cuide a la industria", en el marco del almuerzo por el Día de la Industria organizado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE).

Las declaraciones se producen en un contexto donde la industria mostró una caída mensual de 5% en julio de este año, ubicándose en el nivel más bajo desde 2024 y acumulando una caída del 11% vs. enero-julio 2023.

El titular de la UIA hizo hincapié en la necesidad de articular medidas urgentes para proteger el entramado pyme durante la actual etapa de reordenamiento macroeconómico. En ese marco, planteó la urgencia de “construir un puente” que permita a la mayor cantidad posible de pymes atravesar este período de transición.

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Para el líder de la entidad fabril, la reactivación del mercado interno debe ir acompañada por una agenda estructural de competitividad. Enfatizó la necesidad de simplificar y reducir la presión tributaria, dinamizar el acceso al crédito productivo y asegurar un marco de competencia leal frente a la oferta internacional.

“En una fábrica entran materias primas, trabajo, tecnología, conocimiento, inversión y capacidad empresaria. Y de ese proceso sale un producto nuevo. Eso se llama transformación. Un país que mantiene su capacidad de transformación mantiene su capacidad de generar riqueza”, sentenció Rappallini ante empresarios y funcionarios.

En la misma línea, el dirigente enfatizó la vocación de la industria nacional de insertarse en los mercados globales, pero advirtió sobre las asimetrías de costos y regulaciones: “Queremos competir con el mundo. Pero queremos competir con reglas claras y en condiciones de competencia leal”.

Por su parte, el gobernador Pullaro señaló que es el “momento de debatir un modelo nacional que privilegia la generación de empleo, el crecimiento económico, y que, fundamentalmente, cuide a la industria. Tenemos que generar un modelo de desarrollo productivo que nos permita generar crecimiento. No hay posibilidad de que Argentina salga adelante si no mira este interior productivo”.

“En este momento, en que al campo y a la industria se le agrega la energía y la minería, tenemos que debatir hacia dónde van a ir estos recursos, si a la timba financiera o al populismo indiscriminado. Creemos que tienen que ir al desarrollo para poder generar igualdad y crecimiento”, concluyó el mandatario santafesino.

Economía "hemipléjica"

Por su parte, el presidente de FISFE, Javier Martín, describió el actual escenario como “una economía hemipléjica”, en la que algunos sectores muestran crecimiento mientras la industria, el comercio y la construcción atraviesan una situación de elevada capacidad ociosa, pérdida de unidades productivas y dificultades en materia de empleo.

El presidente de FISFE remarcó la necesidad de que las empresas continúen invirtiendo en tecnología, eficiencia y productividad, aunque apuntó que la mejora de la productividad por sí sola no alcanza. Entre los principales factores que conforman el denominado “costo argentino”, mencionó los costos logísticos y de infraestructura, el financiamiento productivo, los costos laborales no salariales y un sistema tributario que puede afectar la generación de valor a lo largo de las cadenas productivas.

Frente a este contexto, sostuvo que el sector industrial debe mantener una mirada de largo plazo y trabajar sobre las oportunidades que tiene la Argentina, pero también sobre los desafíos estructurales que condicionan su competitividad. “Necesitamos transformar las oportunidades de la Argentina en inversión, generación de trabajo y exportaciones con valor agregado”, sostuvo.

LM/MSS