Más de un millón de personas viven en hacinamiento crítico en la Argentina, según datos del INDEC

El 1,8% de los hogares, que reúnen a poco más de 1 millón de personas, ocupaba viviendas en situación de hacinamiento crítico (más de tres personas en un cuarto) en el primer semestre del 2025, de acuerdo con el informe de condiciones de vida difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Tendencia: un estudio social comprobó que uno de cada cuatro hogares en Argentina es “unipersonal”

Por su parte, el 98,2% de los hogares, que alberga al 96,6% de las personas, habita en condiciones que no reflejan hacinamiento crítico. Entre los hogares que no tienen hacinamiento crítico, en el 86,1% habitan menos de 2 personas por cuarto y en el 12,0% habitan de 2 a 3 personas por cuarto.

El informe señala que el 1,8% de los hogares se encuentra en una situación de hacinamiento crítico, que según el INDEC son los hogares en los que conviven más de tres personas por cuarto, alcanza al 3,4% de las personas en 186.000 hogares y 1.016.000 habitantes, en los 31 aglomerados que alcanza el relevamiento estadístico.

El estudio indica que el 81,5% de los hogares y el 78,0% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente, mientras que un 5,7% son insuficiente y el 12,8% lo hace en casas de calidad parcialmente insuficiente en sus materiales.

El 5,1% de los hogares habita en una vivienda cercana a basurales, otro 9,0% lo hace en una casa localizada en zonas inundables, mientras que el 94,9% de las viviendas está en zonas alejadas de basurales mientras que el 91,0% de los hogares habita en zonas no inundables (en los últimos 12 meses).

La mitad de los hogares no llega a fin de mes y el 40% tiene problemas con las deudas

Instalaciones de los hogares

El relevamiento basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), registra que el 93,9% de los hogares (92,4% de las personas) habita en viviendas que poseen baño con descarga de agua, el 6,1% de los hogares no lo tiene y alcanza al 7,6% de las personas de los conglomerados analizados.

Servicios

En materia de servicios el 98,0% de los hogares, que alberga al 97,7% de las personas, tiene disponibilidad de agua en el interior de la vivienda.

Un 89,3% de los hogares accede al agua a través de la red pública el 8,5% por perforación con bomba a motor y el 2,3% la tiene fuera de la vivienda.

Convocan a una reunión del Consejo del Salario para definir un nuevo haber mínimo

Las estadísticas del INDEC señalan que 90,6% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 65,7% accede a la de gas natural y el 73,1%, a la de cloacas.

Por último, de esas cifras surge que el 9,4% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente, el 34,3% no dispone de gas de red y el 26,9% carece de conexión a las redes cloacales.

GZ