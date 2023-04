Massa insistió en que la sequía golpeó fuerte y quiere otra venia del FMI para aflojar las metas

Tras conocerse el índice oficial de inflación en marzo, que arrojó un sorpresivo 7,7%, el ministro de Economía, Sergio M,assa, se reunió con la número dos del FMI, Gita Gopinath. Fue el plato fuerte de su visita internacional, que concluyó ayer. Massa regresará hoy al país y le espera una semana de fuertes tensiones sobre el rumbo económico.

Tras ese encuentro circularon versiones en torno a una nueva flexibilización por parte del organismo interncional de crédito sobre el caso argentino. Esas versiones no fueron ni desmentidas ni ratificadas por el Fondo ni por el equipo económico. Lo que no implica que el equipo económico sí busque una renegociación global del acuerdo amparándose en que el FMI tiene, de hecho, la decisión política de no dejar caer a la Argentina. Si ocurriera sería en la quinta revisión, que comenzará más cerca de las elecciones, y analizará el primer trimestre de este año, el más cascoteado (hasta ahora) por la inflación desbocada.

El Fondo ya hizo la vista gorda en torno a las metas de las reservas del Banco Central, cuya fortaleza continúa endeble.

El encuentro de ayer con Gopinath fue el segundo en quince días. La subdirectora del organismo tiene un perfil más técnico que el de su jefa, Kristalina Georgieva, quien admitió en las últimas rueniones de primavera del FMI y el Banco Mundial que la sequía golpeó fuerte al país pero también pidió medidas macro para contener la inflación. Gopinath remarcó en su anterior encuentro que el Gobierno debe garantizar un rumbo que no comprometa recursos a futuro y cuestionó la reforma previsional que acaba de lanzar el Ejecutivo.

En el último día de la gira de Massa en Estados Unidos, el equipo económico sintió alivio ante tanta turbulencia inflacionaria y encontró refugio en el Tesoro de los Estados Unidos, que habría respladado los argumentos de Massa en torno al impacto de la sequía.

“Buena reunión con el ministro Sergio Massa. Hablamos del impacto de la peor sequía en la historia argentina y nos comprometimos a seguir trabajando de cerca para fortalecer el programa ante este difícil escenario”, explicó Gopinath en un tuit.

En tanto, Massa dijo que tuvieron una reunión “muy productiva” y conversaron sobre “el impacto de la peor sequía de la historia argentina y nos comprometimos a seguir trabajando juntos para fortalecer el programa ante este difícil escenario”.

El equipo económico comenzará a trabajar con el staff en una nueva modificación del acuerdo vigente con el Fondo para fortalecer el marco de política económica y adaptarlo a la nueva coyuntura del país, anticiparon fuentes del equipo económico en Washington.

“Todo está sobre la mesa”, indicaron luego de la reunión de Massa y su equipo con la subdirectora gerenta del FMI, Gita Gopinath, y los funcionarios del Fondo.

El ministro también se reunió con el Banco Mundial al entrevistarse con la nueva directora gerenta de Operaciones del Banco Mundial, Anna Bjerde. “Muy positiva reunión con Anna Bjerde, nueva directora gerenta de Operaciones del Banco Mundial”, dijo Massa.

Destacó que la funcionaria del BID “ratificó el sólido apoyo de la institución a nuestro país, especialmente luego del fuerte impacto de la sequía, lo que se traduce en proyectos en preparación para mayo y junio por 950 millones de dólares”. En la reunión también estuvo Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina.