Con mea culpa incluido porque la comunicación del sector y de las empresas, en especial, "no estuvo tan enfocada en el consumidor final que no está en el campo", Mauricio Rodrigues que es CEO de Crop Science para Bayer en Latinoamérica, analiza el futuro de la producción de alimentos en el mundo y en especial en nuestra región.

"Creo que muchos de nuestros productos ya están vinculados a la sustentabilidad, pero sí hay una necesidad de comunicar mejor", dice en una charla con PERFIL y agrega: "Necesitamos mostrar que la producción convencional que tenemos hoy en día sí es sustentable", asegura

Perfil: - Cambian mucho las pautas globales de consumo, con la gente exigiendo más productos libres de agroquímicos, o que muestren un patrón de sustentabilidad en su producción. ¿Cuál es toda su mirada?

Mauricio Rodrigues - Seguramente es una tendencia mundial por tener cada vez más crecimiento vinculado con la sustentabilidad, y va a seguir existiendo. Creo que muchos de nuestros productos ya están vinculados a esto, pero sí hay una necesidad de mejor comunicación, para explicar por qué cuando se usa una biotecnología y se produce más en la misma cantidad de terreno es mejor. Seguramente nuestra comunicación no estuvo tan enfocada en el consumidor final que no está en el campo y no comprende esto.

Perfil - ¿Hay nuevas inversiones?

MR: - Hay un interés en nuestra inversión de asegurar siempre que los desarrollos estén vinculados a innovación y sustentabilidad. Además, tenemos inversiones en otros productos más nuevos, porque seguimos buscando formas de herbicidas y productos para la protección de cultivos en general, que estén eventualmente alineados con otras formas de producción, que sean seguramente más sustentables. Incluso tenemos producciones en México que ya avanzan en esta dirección de biológicos y que están más alineados con esta tendencia, pero no hay una solución sola. Invertir en biológicos va a ser importante pero no es sólo eso. Necesitamos mostrar mejor que la producción convencional que tenemos hoy en día sí es sustentable y que hay formas mejores de trabajar y producir.

La sustentabilidad en el centro de la escena

La sustentabilidad es una de las variables que gravitan más fuerte en el mundo del agro. Algunas compañías en forma paulatina, y otras en forma exponencial, se suman a esta “ola verde” que hace varios años resuena en el mundo del agro.

Por otro lado, el sector agropecuario en el mundo viene adoptando tecnología en forma exponencial, y acá es donde vemos a los agricultores locales como fuertes exponentes de la curva de crecimiento. Resulta interesante ver como vincula ambas variables Mauricio Rodrigues.

La agricultura digital, el presente perfecto del campo argentino

Entre otras cosas, cree que el salto de la adopción tecnológica junto al crecimiento de la sustentabilidad se retroalimentan y avanzarán mucho más fuerte en un corto lapso.

“Diría que hay oportunidad de acelerar, pero no es por falta de interés. Algunas veces se necesitan mejoras en términos de infraestructura, de conectividad. Pero, independientemente de esto, creo que el interés está y cuando se comienza a combinar el tema de digitalización con el tema de sustentabilidad el crecimiento es mucho más exponencial” destaca.

Rodrigues tiene más de 20 años de experiencia, especialmente en el negocio agrícola, gestión de riesgos y liderazgo de grandes grupos en múltiples regiones. Y aunque viene del negocio de las finanzas tiene muy en claro lo que significa crecer en verde, pensando en un mundo que demanda alimentos más seguros.

Commodities y energía: buscando el punto de equilibrio

Perfil: - La preocupación por la sustentabilidad es sectorial. Las empresas están enfocadas con planes importantes, pero ¡qué ven del lado del productor? ¡Los ven interesados en adoptar estos nuevos desafíos?

MR: Mi experiencia ha sido increíble en términos del productor. El programa de Carbono que tenemos en Brasil pensamos llegar a 1000 clientes pero terminamos teniendo 2000. Es un proceso de aprendizaje, estamos caminando todavía, pero el interés de los productores duplicó nuestras expectativas. Y algo parecido pasó en Argentina con el programa piloto de Carbono. Tuvimos un interés muy grande y una respuesta muy fuerte de los clientes.

Perfil: ¿Ves un nivel avanzado en al agricultura de datos o te gustaría que fuera más rápido? En Argentina se dice que apenas un 14% de los productores han utilizado alguna de las herramientas de agricultura de datos.

MR: Diría que hay oportunidad de acelerar, pero no es por falta de interés. Algunas veces se necesitan mejoras en términos de infraestructura, de conectividad y creo que algunas de estas cosas frenan que sea más acelerado. Pero independientemente de esto, creo que el interés está y cuando se comienza a combinar el tema de digitalización con el tema de sustentabilidad se potencia el crecimiento. Por ejemplo, para entrar en el programa de Carbono que tenemos en Bayer el productor necesita estar conectado. Ahí vemos incluso como un proceso va retroalimentando al otro. La digitalización es muy fuerte, pero cuando comienza a combinarse con la sustentabilidad y combinar modelos basados en resultados, por ejemplo, creo que va a naturalmente a acelerarse. Además, en todo proceso de digitalización hay una curva exponencial y ya la vemos. Si se comparan los niveles de adopción de Sudamérica con el resto del mundo se ven niveles de adopción muy fuertes.

La salida de Bayer del negocio de biotecnología en soja

A findes de Julio del año pasado, la multinacional alemana anunciaba que la compañía había decidido suspender su negocio de semillas y biotecnología de soja en la Argentina a partir de la campaña 2021/22."El plan es reorientar las inversiones en la Argentina hacia proyectos rentables e innovadores, enfocados a impulsar la transformación digital y nuevos modelos de negocio; como la plataforma digital Orbia, o la Iniciativa de Carbono", dijeron en esa oportunidad.

También dialogamos sobre la decisión con Rodrigues.

PERFIL - ¿La salida de Bayer del negocio de biotecnología en soja en la Argentina es un negocio que tomó la compañía y no habría vuelta atrás?

MR: La decisión de la suspensión del negocio fue muy estudiada, no fue una decisión de un día para el otro. En el momento estaba en el área de finanzas y participé en muchas de las decisiones y no fue fácil. Estamos 100% comprometidos con la Argentina y queremos seguir creciendo. Yo nunca diría nunca, pero la decisión ahora con base en todos los datos y la información que tenemos para los siguientes 2 o 3 años es que suspendimos el negocio y no pensamos en volver. Fue una decisión difícil pero acertada.

PERFIL: ¿Por qué la ve como una decisión acertada?

MR: Porque invertíamos mucho dinero y no nos daba las condiciones de invertir en otros términos. Queremos tomar ese dinero para invertirlo en digitalización, en nuevos modelos de negocios y en sustentabilidad como el programa ORBIA que ya tenemos en Brasil y que queremos traer aquí, o en el programa Pro carbono y también en el negocio de CLIMATE, al igual que seguir creciendo en el negocio de maíz.