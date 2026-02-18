La actividad metalúrgica registró un comienzo de año positivo, pero no alcanzó para igualar al del 2025. En enero, se detectó una mejora del 0,8% intermensual, pero no fue suficiente para alcanzar el desempeño logrado en el mismo mes del año pasado, ya que registró una caída del 6,2% interanual, según lo detalló el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

En un informe elaborado por la entidad, comunicaron que el sector continúa operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes, alcanzando una merma del 17,9%, similares a su peor momento de la pandemia 2020.

Elio del Re sobre la reforma laboral: "La ultraactividad para las pymes no es un camino acertado"

Además, señalaron que la utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro ubicándose en 40,6%, siendo el registro más bajo en los últimos 4 años. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, señalaron en el estudio.

Por su parte, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “La actividad metalúrgica inicia el año en niveles históricamente bajos, con capacidad ociosa elevada, caída en todos los sectores y sin señales claras de reactivación. Este escenario complejo torna indispensable implementar una política industrial integral”.

“El nivel de importaciones que continúa en niveles muy elevados, junto a un consumo en marcado retroceso, configuran un panorama nocivo y preocupante para la producción nacional y para el empleo industrial que genera”, evaluó Del Re.

Cómo le fue a cada sector metalúrgico en enero del 2026

Desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo mayoritariamente contractivo. Tanto Maquinaria Agrícola (-3,4%) y Carrocerías y Remolques (-6,8%), que habían liderado el repunte del primer semestre del 2025, continuaron con una marcada pérdida de dinamismo, con el primer caso continuando su caída y el segundo arrojando registros negativos por primera vez en más de 6 meses.

La producción metalúrgica sigue estancada y la capacidad instalada está en mínimos históricos

El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso:

- Fundición registró una caída del 17,8%.

- Otros Productos de Metal mostró una merma de 9,8%

- Autopartes bajó 8,5%.

- Equipo Eléctrico alcanzó una contracción del 5,5%.

- Equipamiento Médico logró una caída del 2,6%.

- Bienes de Capital, por último, alcanzó una merma de 0,6%.

En cada caso registraron caídas interanuales persistentes, destacándose nuevamente Fundición como el sector más afectado.

Por otro lado, las empresas vinculadas a la Construcción (-9,5%), Alimentos y bebidas (-8,2%), Agrícola, (-7,6%), Automotriz (-7,4%), y Energía Eléctrica (-5,3%), continuaron mostrando resultados negativos, al igual que los segmentos asociados a la Minería (-3,8%), Petróleo y Gas (-4,4%) y Consumo Final (-3,1%).

Con respecto a las proyecciones que fueron señaladas en el informe, en diciembre, 7 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses.

Qué resultados hubo en cada provincia

En el apartado que evaluó las estadísticas provinciales, ADIMRA señaló que los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses y reflejando una contracción generalizada de la actividad.

La actividad metalúrgica sigue sin repuntar y la capacidad instalada está frenada

Buenos Aires (-8,4%) volvió a exhibir el resultado más desfavorable, manteniéndose como el principal aporte negativo al promedio general del sector. Córdoba (-6,1%) y Santa Fe (-3,2%) profundizaron la contracción interanual, consolidando la pérdida de dinamismo. Mientras que, Mendoza (-2,2%) y Entre Ríos (-0,3%), tuvieron un descenso más moderado.

A nivel empleo, las empresas del sector registraron caídas en términos interanuales (-2,7%) e intermensuales (-0,3%).

Por último, en el relevamiento se resaltó el crecimiento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos que alcanzaron en diciembre (último dato disponible) un incremento interanual de 14,8%. Por su parte, las exportaciones registraron un alza interanual de 10,8%.

GZ / lr