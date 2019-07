Miguel Acevedo: "Las empresas quieren invertir pero no pueden con este riesgo país"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, analizó la coyuntura económica del país tras las noticia del acuerdo Mercosur-Unión Europea, consideró que el Gobierno "nunca tuvo un plan económico", y opinó que los empresarios invierten, pero que "no se pueden hacer inversiones" con un riesgo país de 800 puntos.

"Este Gobierno nunca tuvo un programa económico y el anterior tampoco. Este Gobierno tiene un plan coyuntural de tratar de domar la inflación, que hoy es domar el dólar nada más, es tener un dólar quieto hasta las elecciones", sostuvo el dirigente en una entrevista con El Cronista.

Frente a la situación de las empresas respecto a las inversiones locales, opinó: “No creo que las empresas no tengan interés en invertir. La mayoría de las empresas locales siguen invirtiendo, pero hoy no hay un ambiente para hacer inversiones a largo plazo. No se pueden hacer inversiones con 800 o 1.000 puntos de riesgo país".

Miguel Acevedo, de la UIA: "No se pueden mantener tasas del 40% y en el BCRA lo saben"

En palabras del presidente de la UIA, esa situación "le hace mucho daño a todo el aparato productivo", y sostuvo que tanto la industria como el comercio y algunos sectores del agro están pasando por una mala situación.

Acevedo dejó en claro que la industria no está en contra del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, pero sí resaltó que será necesario un trabajo “muy exhaustivo de ordenar la macroeconomía", que deberá hacerse en los próximos diez años, en pos de lograr variables similares a la Unión Europea. De otra forma, consideró, no se podrá tener productividad y vender con las tasas de interés e inflación actuales.

El empresario sufre la inflación igual que el asalariado, dijo Acevedo

Consultado por la inflación, explicó que el empresario "no es el culpable”. “Es el que está subiendo el precio pero sufre la inflación igual que el asalariado, porque cuando tiene que reponer la materia prima, no llega".

El líder empresario sostuvo además que tiempo atrás tuvo entusiasmo con la propuesta del Gobierno de hacer un acuerdo político, y tiene la creencia de que si la política llega a un acuerdo con pautas claras de rumbo, lo demás se alineará "tanto el sindicalismo como el sector empresarial", afirmó.

A.G./