Mochilas transparentes en escuelas: sube la demanda y los precios llegan a $60.000

En el marco de las denuncias por amenazas de tiroteo registradas en escuelas de todo el país en las últimas semanas, en algunas provincias comenzaron a aplicar protocolos de seguridad que incluyen el uso de mochilas o bolsos transparentes, un articulo que el mercado local no estaba preparado para abastecer. Sin embargo, las plataformas de venta online manejan precios que van desde los $1.200 hasta los $60.000.

Por qué llevan útiles en bolsas: qué dice el protocolo del Ministerio de Educación

En Radio Rivadavia, más precisamente en el programa de Nelson Castro, entrevistaron al dueño de una marroquinería de la Ciudad de Buenos Aires quien indicó que las mochilas transparentes “eran un fracaso, porque nadie las quería”.

El comerciante mencionó que en un momento se llego a comercializar este tipo de artículos considerados “línea de cristal” pero solamente con bolsillos transparentes, nunca bolsos que sean completamente transparentes.

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Además, se sumó el conflicto de Medio Oriente que encareció los precios de los plásticos, por lo que se espera que los valores estén mucho mas elevados que antes de que comience el conflicto bélico. Aunque mencionó que el precio en su local rondaba entre los $25.000 y los $35.000.

Cuál es el precio de las mochilas transparentes

Plataformas online como Mercado Libre para compras locales o Alibaba para una alternativa de importaciones, ofrecen una amplia variedad de modelos y precios, no solo por el tipo de producto, sino también para compras mayoristas.

Crédito: Mercado Libre

Comenzando con Mercado Libre, se pueden encontrar diferentes precios que rondan los $50.000, dependiendo del modelo, los colores, el tipo de envío y las características que busque cada comprador.

Por otro lado, en la plataforma Alibaba los precios cambian radicalmente, llegando a valer menos de $10.000. Sin embargo, en este caso hay que considerar los precios de logística ya que son artículos importados que pueden tener valores agregados.

Crédito: Alibaba

Volviendo con la entrevista que realizó Nelson Castro, el comerciante indicó que ante la alta demanda “mandamos a hacer 200 mochilas y 200 bolsos, esperamos tenerlas en dos o tres semanas”, a lo que luego sumo que “la línea importada podría venir en un mes y medio o dos”, destacando la poca disponibilidad de este artículo por el momento.

Por último, ante el faltante, la alternativa son “los bolsos de verano”, una opción que según el comerciante “lo que teníamos a mano lo pusimos a la venta y la gente se lo lleva”.

Jorge Macri activó un protocolo ante las amenazas de tiroteos escolares

Jorge Macri activó un protocolo ante las amenazas de tiroteos escolares

Ante el aumento de las amenazas por tiroteos escolares en diferentes puntos del país, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires activó un protocolo para abordar dichos episodios junto a medidas de control y supervisión en las instituciones educativas.

"No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias. No se trata de una broma pesada, es un delito", sostuvo en conferencia de prensa el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El funcionario porteño señaló que actualmente hay tres hechos bajo investigación de la Justicia, dado que derivaron en operativos policiales, por lo que en la Ciudad se definió la activación de un Protocolo del Ministerio de Educación pensado para este tipo de hechos.

Macri explicó que, ante las alertas, se definieron las "líneas de acción con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" y desde la cartera de Educación porteña se activó el "Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes", vigente desde el año pasado.

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El jefe de Gobierno porteño indicó que se realizaron las denuncias correspondientes y buscó llevarle tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa frente a la oleada de amenazas de tiroteos escolares tanto en escuelas porteñas como del resto del país.

El protocolo activado por la Ciudad establece cómo se debe actuar frente a una amenaza y tiene como objetivo principal resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la ley y promover intervenciones institucionales basadas en criterios de protección y cuidado colectivo.

GZ