Pánico en los mercados tras máxima tensión entre Estados Unidos y China

El día lunes 1 de agosto, la Bolsa de Nueva York cerró en rojo y el Dow Jones, su principal indicador, cayó hasta el 0,14% tras una sesión irregular que marcó el inicio de un agosto negativo. Por su parte, el S&P 500 cedió un 0,28%, hasta los 4.119 puntos y el índice compuesto del Nasdaq, donde cotizan las grandes tecnológicas, hizo lo propio con un 0,18% y cerró en 12.369.

Este martes, los mercados europeos cerraron en rojo: el Ibex 35 genera dudas, mientras que las bolsas en Asia lo hicieron con pronunciadas caídas, tras el cierre negativo en Wall Street de este lunes, esta vez la razón es el pánico entre los inversionistas acerca de un nuevo riesgo geopolítico entre China y Estados Unidos.

Al parecer, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, está dispuesta a concretar su visita a Taiwán, pese a las advertencias de China que, hasta último momento de este martes rechazó el ímpetu de la demócrata por concretar su visita a la isla en disputa.

Embajada china en Argentina apuntó a Nancy Pelosi por Taiwán: "Los que juegan con fuego perecerán por él"

“Seguimos de cerca el itinerario e Pelosi y si Estados Unidos actúa ignorando la opinión de los demás, China no dudará en tomar medidas enérgicas y contundentes para defender su soberanía e intereses de seguridad”, dijo este martes más temprano la portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying.

Por su parte, Hu Xijin, editor jefe del Global Times escribió en su cuenta de Twitter: “Según lo que sé, en respuesta a la posible visita de Pelosi a Taiwán, Beijing ha formulado una serie de contramedidas, incluidas acciones militares”.

