Para Claudio Loser, el acuerdo de la Argentina con el FMI "se está acercando cada vez más"

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser estimó que "se está acercando cada vez más" el acuerdo entre ese organismo y la Argentina, y recomendó al Gobierno que "diga la verdad" y no salga "con cuentos para la tribuna" sobre lo que se firmará.

"Sí, va a haber acuerdo. Hay discusiones, pero se está acercando cada vez más el momento", vaticinó el economista. Además, Loser le aconsejó al Gobierno que "por lo menos sea claro en lo que va a hacer" y en esa línea expresó: "No vengan con cuentos para la tribuna, sino que digan la verdad en cuanto a los números".

Vale considerar que esta tarde, sobre las 17 horas, el ministro de Economía Martín Guzmán le presentará los gobernadores el estado de las negociaciones con el organismo. "Va a ser una instancia novedosa muy importante" en la que dará "detalles de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, en ese proceso de comprensión de la comunidad internacional del funcionamiento de la economía argentina", anticipó Guzmán. Y si bien proyectaba una asistencia perfecta, desde JXC ya dijeron que no participarán por considerarla una "reunión política".

Volviendo a las declaraciones de Loser a Radio Rivadavia de esta mañana, el economista reconoció que "los mejores acuerdos se dan cuando las dos partes no están contentas y en este momento creo que sucede eso, pero si la Argentina no cierra, para el país será un desastre, porque no tendrá fuentes de préstamo ni del Banco Mundial, ni del BID".

"Y al Fondo no le va a gustar tener un deudor incobrable, con U$S 45.000 millones", sentenció el economista.

De acuerdo a su mirada: "A pesar del Covid, las partes se pueden seguir reuniendo de la manera que sea. Y me imagino que ya tiene que haber un entendimiento a nivel técnico".

Acuerdo con el FMI: los pasos a seguir

Entre los movimientos que se darán naturalmente en esta etapa, Loser indicó que "la gran pelea ahora es venderle el programa a los miembros del Fondo Monetario, porque el organismo tiene 192 países y muchos pueden decir que no tienen porqué pagar por los errores que se cometieron" con la firma de un acuerdo con la Argentina en 2018, añadió.

Vale recordar que el ministro Martín Guzmán hace apenas unos días recordó que se está justamente en ese proceso, en el de conseguir el apoyo internacional.

Entre otras cosas, Loser recordó algunas situaciones que vivió mientras tuvo su cargo en el organismo multilateral de crédito. "Uno de los problemas que vi cuando estaba en el FMI es que se hacían programas, pero no había un cierto consenso interno". "Por eso, creo que tiene que haber algún grado de certidumbre.

"No sólo la palabra y especialmente con este Gobierno, que prometió mucho y ha fallado mucho", enfatizó. En esa línea, subrayó: "Tiene que haber acciones concretas (del Gobierno) porque si no, no va a venir la plata".

