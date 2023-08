Desde que se conocieron los resultados de las PASO del domingo pasado, y tras la devaluación de más del 20% que implementó el gobierno, el dólar paralelo dio saltos descontrolados con una suba superior a los 170 pesos en apenas 3 días.

En esta situación de extrema volatilidad, en la que los comercios denuncian faltante de mercaderías por la ausencia de entregas, las pymes están trabajando con lo justo y ya se registra un desplome del consumo masivo, ni siquiera los analistas quieren ponerle un precio a la divisa paralela.

Para Salvador Di Stéfano, los mercados están llenos de rumores, los precios siguen a la suba y el límite es el mostrador. Sin embargo, afirma que "el dólar blue con una brecha superior al 120% está en un techo".

¿Cuánto le costó al Estado cada voto en las PASO?

¿Mercados nerviosos?

En la mirada del economista rosarino, "el dólar blue rozó los $ 800, lo que implica un precio muy cerca al dólar de equilibrio".

Al analizar cómo mide este dato, Di Stéfano explica: "Si tomas la suma de pasivos monetarios que alcanza los $ 24,9 billones, y lo dividís por las reservas más el envió de U$S 7.500 millones del FMI, esto nos da U$S 31.262 millones, la relación entre ambos nos da como resultado $ 796", asegura.

En estas condiciones pareciera que al paralelo ahora le toca la curva de descenso. "Si tomamos una cotización del dólar blue en $780, eso nos está dando una brecha del 123%, con una brecha superior a 120% sería conveniente vender. Si colocas este dinero al 10% mensual es más negocio", indicó en su análisis.

¿Cómo es la cuenta con el dólar MEP?

De todos modos, Di Stéfano recuerda que el dólar blue es dinero informal, pero que el ahorrista también puede realizar la cuenta vendiendo el dólar MEP

"El dólar MEP finalizó la rueda en $651,40 con una brecha del 86,1%. Se puede vender este dólar y comprar un bono dólar linked con vencimiento a abril del año 2024. Este bono ajusta por el precio del dólar oficial que se ubica en $ 350 y cuando se compra el bono es a $346. Es decir que se compra un dólar más económico y se juega a un acortamiento de la brecha a futuro", indicó. Y en esa línea estimó que "también se puede colocar el dinero a plazo fijo que rinde el 9,83% durante 4 meses, eso nos dejaría un dólar de $ 947,8 al 17 de diciembre próximo", explicó.

"Una devaluación por sí misma sin otras medidas no resuelve el problema", afirmó un economista

¿Cuál es la brecha entre el dólar blue y el dólar MEP?

Hoy la brecha entre la cotización informal y el dólar bolsa es del 19,7% y muestra el grado de intervención del gobierno en el mercado formal, mientras que el informal se ubica en niveles más elevados. "El precio más real y limpio es el del dólar blue, pero cuidado que es un mercado chico y sucio al no ser formal", indicó Di Stéfano.

Al consultarle sobre qué sucede en el mercado de futuros, el analista indicó que "el dólar contado está en $ 350, y el dólar futuro diciembre en $ 625. Ese es el que tiene la mayor tasa, implica que se ubica en el 209,3% anual. Me parece que los futuros están muy caros, y deberían mostrar una baja sustancial de volumen, si el mercado le cree al gobierno que por 90 días dejara estable el valor del dólar mayorista", indicó

Jubilados y pensionados: la devaluación pone en jaque el impacto del nuevo aumento

¿Te cubrirías en el mercado de futuro?

"Lo veo muy caro, compraría bonos dólar linked vencimiento diciembre 2024 o septiembre del año 2024", recomendó.

¿Veremos un dólar blue más bajo?

De acuerdo a la mirada del asesor de empresas y negocios, la suba del dólar mayorista a $ 350 cambió todos los precios de la economía. "Esto dejó a los mostradores con precios muy altos para el consumidor, lo que implica que caerán las ventas; los comercios no podrán financiar sus gastos de estructura con estos precios y, si los precios no se reacomodan a la baja, algunos comercios tendrán que bajar las persianas, o cambiar dólares para financiar la transición".

En este contexto prevé que la inflación de agosto será "elevadísima". "Los precios se tendrán que reacomodar porque la gente no puede pagarlos", aseguró. Y reconoció que en este contexto "el límite es el mostrador", sostuvo.

En este contexto podría caer la demanda de dinero, aunque para Di Stéfano, "no está sucediendo. El mercado no puede convalidar valores más altos en los precios, no sé si estas enterado que hay recesión. La información que recibo es que si subís los precios las ventas se desploman. La cadena de comercialización está en un escenario de manta corta, sube los precios y caen las ventas", detalló.

LR