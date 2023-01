En 2022, Gautam Adani, dueño del Grupo Adani, era uno de los cinco empresarios a nivel mundial que más dinero ganó, de acuerdo a la Revista Forbes En ese sentido, el hombre más rico de Asia obtuvo una ganancia de u$s 55,1 mil millones.

Sin embargo, algunos analistas cuestionaron su éxito teniendo en cuenta sus altos niveles de deuda. Hasta el martes pasado, para estos especialistas, las elevadas valoraciones por encima de la mayoría de las demás empresas de todo el mundo, desde Tesla Inc. a Amazon (AMZN) pasando por Reliance Industries Ltd., del multimillonario indio Mukesh Ambani, no tenían ningún justificativo.

Adani supera a Bezos como la segunda persona más rica del mundo

La firma estadounidense de investigación de inversiones, especializada en ventas en corto, Hindenburg Research, de Nate Anderson, presentó un informe en el que aseguraban que el Grupo Adani "participó en un descarado esquema de manipulación de acciones y fraude contable a lo largo de décadas”. De acuerdo con Bloomberg en Línea, el director financiero de la empresa lo calificó de “combinación maliciosa de desinformación selectiva y acusaciones rancias, infundadas y desacreditadas”.

“Las empresas de infraestructuras suelen ser empresas relativamente tranquilas, de bajo crecimiento y escasos múltiplos, pero los parámetros de valoración de las empresas cotizadas de Adani son comparables a los de las empresas tecnológicas de mayor crecimiento”, afirmaba Hindenburg en su informe. “En comparación con sus homólogas del sector, vemos más de un 85% de desventaja basándonos exclusivamente en los fundamentales”, puntualizaba.

La compañía estadounidense no es la primera que plantea dudas sobre el Grupo Adani. CreditSights, una unidad de Fitch Group, dijo en un informe de agosto que el conglomerado está “profundamente sobreapalancado” con “balances estirados”.

La fortuna de los multimillonarios crece US$ 2.700 millones por día

Golpe a Adani

Las consecuencias para la fortuna personal de Adani no se hicieron esperar: su patrimonio neto se desplomó en 5.500 millones de dólares al día siguiente, según el índice Bloomberg. Cabe señalar que, durante el año pasado, su patrimonio sólo cayó tanto en siete ocasiones.

Pese a la caída, el empresario, con u$s 113.400 millones, se mantiene como la persona más rica de Asia, con un aumento de u$s 100.000 millones respecto a hace sólo tres años.

El informe de Hindenburg se publicó en un momento especialmente delicado, al estar a punto de abrir la suscripción de una venta de acciones clave. El objetivo era atraer a una red más amplia de inversores.

Elon Musk, entre los grandes perdedores del año

¿Quién es Gautam Adani?

Adani, de 60 años, abandonó la universidad tras un secuestro y sobrevivió a un atentado terrorista, empezó en la industria del diamante de Bombay a principios de los 80, antes de dedicarse al carbón y los puertos.

Si bien su mina australiana Carmichael ha sido criticada por ambientalistas, en noviembre se comprometió a invertir US$70.000 millones en energía verde para convertirse en el mayor productor de energía renovable del mundo.

Actualmente, el Grupo Adani es una empresa en expansión que incluye los mayores operadores privados de puertos y aeropuertos de la India, minería y comercio de carbón, distribución de gas natural y, más recientemente, incursiones en los medios de comunicación y el cemento.

Más recientemente, se considera que mantiene una estrecha relación con el primer ministro Narendra Modi, y que los planes de expansión de su imperio están estrechamente alineados con los objetivos económicos y de desarrollo del Gobierno.

RM / LR