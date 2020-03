Por qué el riesgo país no deja de crecer y cómo se relaciona con la reestructuración de la deuda

por Lorena Rodríguez

Este martes 17 de marzo el índice S&P Merval subió 0,49%, impulsado levemente por los mercados de referencia que rebotaron fuerte tras el paquete de ayudas económicas anunciado por la Casa Blanca, la inyección de liquidez decidida por la Reserva Federal y las líneas de ayuda a sectores productivos como el sector aerocomercial. Sin embargo, el nivel de riesgo país argentino avanzó 1,9% hasta los 3.612 puntos básicos, a causa de la mala performance de los bonos en dólares.

Juan Ignacio Paolicchi de EcoGo explica claramente que no hay relación entre lo que pase en las bolsas y el riesgo país, pero si lo relaciona con la incertidumbre del mercado. "No se sabe que va a pasar con la renegociación de la deuda y hasta ahora lo que se ha dejado trascender es que el ministro seguiría con la misma propuesta que antes, con una tasa de descuento similar a la que pensaba, como si el cisne negro no hubiese modificado las cosas y eso genera incertidumbre y da una pauta de por qué el riesgo país sigue y sigue subiendo", indicó.

Para Guido Lorenzo Director de LCG Consultora si bien los activos de renta variable (acciones) están tocando piso y rebotan levemente, "esto no quiere decir que la bolsa esté subiendo en sentido estricto sino que esta tratando de tantear piso. El riesgo país, por su parte, mide la la renta fija, principalmente lo que es en dólares, títulos argentinos que cotizan en el exterior. Y esos siguen cayendo en la misma música que el resto del mundo. En la situación de Argentina agravada por el problema de liquidez y solvencia que podría tener el sector público a la espera de la propuesta del ministro (Martín) Guzmán que se espera que ofrezca algo agresivo a los acreedores en este contexto en que ya pidió los 69 mil millones de dolares para hacer una reestructuración, pero también pidió una habilitación de 29 mil millones dólares para hacer un manejo de pasivos, en donde el mercado empezó a especular con que podrían no emitir deuda nueva en un primer momento sino abrir alguna emisión vieja para canjear los bonos que vencen a muy corto plazo. todo eso trae incertidumbre y los títulos reaccionan a la bajan y el riesgo país refleja justamente ese mayor riesgo que representan los bonos argentinos al bono americano, que encima tiene una tasa de interés cada vez más baja".

Para el economista Gustavo Neffa, Director de Research for Traders, el riesgo país tiene que ver con el spread de riesgo pero también lo afecta el incremento de la tasa en EE.UU. "Hubo algo de esto últimamente porque los rendimientos de los bonos norteamericanos están subiendo desde los mínimos. Por ejemplo un bono a 10 años que valía 0,35 en el punto mínimo de rendimiento llegó a estar en 1.3", ejemplificó. Y agregó que también el riesgo se catapulta por la cercanía de la oferta que el Gobierno hará a los acreedores y que el mercado está pensando será muy agresiva. "Todo el mercado cayó con lo cual puede sacar provecho también de bajar el valor presente neto porque muchos más van a estar más expuestos a aceptarla en un contexto en que todos los bonos cayeron", admitió. El contexto ayuda a ser más agresivos. "Los bonos cayeron a zonas de 25 dólares a 35 dólares cuando estaban en zona de 35 a 40. Hoy es más fácil para el gobierno presentar una oferta agresiva, pero eso retroalimenta el impacto negativo sobre los bonos, en tanto mas inversores se desprenden de los bonos de Argentina", precisó.

Christian Buteler, Presidente de Buteler Servicios Financieros refrenda la idea de que el riesgo país tiene también su relación en este contexto internacional adverso para las inversiones, con una caída de los activos en general, y más de los de riesgo como Argentina. "Se suman a esto las señales que da el gobierno sobre el canje de deuda. Los inversores están viendo que las chances de éxito de ese canje son cada vez menores, y frente a eso, reaccionan vendiendo los bonos y lo que eleva el riesgo país", sintetizó.

Finalmente, el riesgo país o Country Risk es la sobretasa de interés que paga cada país para financiarse en el mercado internacional. En esencia, mide el riesgo de que un Estado logre o no pagar los vencimientos de sus obligaciones (deuda externa, bonos, letras del tesoro) cuando corresponde. Una pregunta que se hace puertas adentro la Argentina, y que claramente no ha logrado contestar a quienes ven esta realidad desde el exterior.