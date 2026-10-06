Premio Fortuna Innovación Tecnológica en el NEA: Gigared

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa Gigared. Obtuvo el máximo galardón como premio a la Innovación Tecnológica en el NEA. Entregó el premio Ana Pico, Directora ejecutiva at Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa a Alberto Stornini, gerente de Operaciones, en nombre de Carlos Granzotto, CEO de la empresa.

"Somos una empresa nacional que lideramos una región e invertimos todo el tiempo en el país. Agradecemos el reconocimiento de la revista Fortuna", expresó.

La compañía construyó una sólida presencia en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco, donde su red de fibra óptica le permitió ofrecer servicios de internet, televisión y telefonía con una propuesta competitiva.

Su apuesta temprana por el triple play y la inversión en infraestructura propia fueron claves para acompañar la expansión de la conectividad en el interior del país y consolidar a Cigared como un actor relevante de las telecomunicaciones en el Litoral.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.