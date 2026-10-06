Premio Fortuna Mejor Empresa de Alimentos: Cabrales

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa Cabrales obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor Empresa de Alimentos. El galardón fue entregado por Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, a Martín Cabrales, presidente de Cabrales.

En su discurso, Cabrales comenzó agradeciendo la distinción y aseguró que "es un orgullo recibir este premio en el marco del 85° aniversario de la compañía". "Cabrales es una empresa familiar, pero que tiene una gran grupo de colaboradores", recalcó.

En esa línea, elogió al presidente de la Unión Industrial Argentina. "Que el premio me los de Martín Rapallini, presidente la UIA, institución a la cual también pertenezco es muy importante para mi porque hoy creo más que nunca que la industria tiene un papel fundamental en la Argentina". Asimismo, destacó su rol para mejorar la calidad de vida de los argentinos, para dar trabajo, para ser un puente y para crear riqueza.

El 10 de noviembre de 1941, el asturiano Antonio Cabrales abrió en Mar del Plata “La Planta de Café”, un pequeño local de venta de café que sería el punto de partida de una historia que continúa hasta hoy. A 85 años de aquel comienzo, Cabrales se mantiene como una marca referente en el sector de alimentos y bebidas en la Argentina, con una identidad construida alrededor del café. Aquella primera apuesta de Antonio Cabrales se transformó con el tiempo en una compañía que conserva el vínculo con sus raíces y, a la vez, continúa evolucionando junto a los nuevos hábitos y formas de disfrutar el café.

En 2026, Cabrales atraviesa una nueva etapa marcada por la inversión industrial y por la búsqueda de desarrollar producción cafetera dentro de la Argentina. En septiembre, su presidente, Martín Cabrales, informó que la empresa estaba ampliando su planta de Mar del Plata e incorporando personal, mientras avanza con un proyecto de producción de café en Tucumán y Salta. La iniciativa contempla un horizonte de entre 10 y 15 años y apunta a generar producción local que actualmente depende de granos importados.

El proyecto tiene además un antecedente concreto: en marzo de 2026 se presentó un café cultivado, cosechado y procesado íntegramente en territorio argentino, desarrollado junto con el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán. La experiencia fue presentada como un hito para una industria históricamente dependiente de la importación de café verde.

La compañía importa café verde de países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Panamá, lo procesa en Argentina y exporta café elaborado a mercados como Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

La estrategia actual combina, así, tres dimensiones: preservar una marca construida durante 85 años, sostener la producción industrial en Mar del Plata y explorar una nueva cadena productiva basada en el cultivo de café argentino. En palabras del propio presidente de la compañía, el objetivo está puesto en un horizonte de largo plazo y en ampliar la competitividad de la industria nacional.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.