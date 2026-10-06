Premio Fortuna Mejor Empresa Eléctrica: Transener

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa Transener obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor empresa Eléctrica.

Pablo Repetto, gerente general de Aurum Valores, fue el encargado de entregar el premio a Pablo Tarca, CEO de la compañía.

"Para nosotros es muy gratificante un premio de este tipo. Somos una empresa de servicios y lo que se manifiesta es que cuando hay reglas claras, la palabra eficiencia también llega a las empresas de servicios y podemos tener balances comparables con cualquier empresa", afirmó Tarca.

Y agregó: "No puedo dejar de compartir esto con los dos eslabones que me toca vincular: los accionistas que desde hace muchos años confían en lo que estamos haciendo y en los dos mil colaboradores que son los que hacen que además de un gran balance, tenemos indicadores de servicios comparables con el mundo".

Transener nació en 1993, en el marco de la privatización del sistema de transporte de energía eléctrica de alta tensión en Argentina. Desde entonces, la empresa se convirtió en uno de los principales actores del transporte eléctrico nacional, operando una extensa red de líneas y estaciones transformadoras.

En la actualidad, Transener continúa siendo una pieza central del sistema eléctrico argentino, con más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV. Durante 2026 atravesó un proceso de privatización: el Estado puso en venta su participación en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A (CITELEC), sociedad controlante de Transener. El proceso incluyó ofertas de empresas privadas y buscó completar la salida del Estado de esa participación accionaria.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.