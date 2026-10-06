Premio Fortuna Mejor Empresa Electrónica: Grupo Newsan

Se llevó a cabo la 21° edición de los Premios Fortuna, el evento que galardona a las mejores y mayores empresas del país. Este año, Newsan fue elegida como la Mejor empresa de Electrónica. La estatuilla característica fue entregada por Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Matías Cherñajovsky, socio de accionista de Grupo Newsan.

Al momento de recibir el premio, el empresario se tomó un momento para agradecer a los más de 10.000 colaboradores del Grupo Newsan. Asimismo, y en nombre de su padre, Ruben Cherñajovsky, socio fundador y principal accionista de Newsan, valoró profundamente la distinción.

Cabe recordar que la electrónica de consumo y electrodomésticos es una de las divisiones de negocios del Grupo Newsan. Bajo ella fabrica, opera, gestiona y vende productos que van desde celulares y aires acondicionados, hasta televisores, pequeños electros y línea blanca, entre otros.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.