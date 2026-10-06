Premio Fortuna Integración Social: McDonald's

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa McDonald´s obtuvo el máximo galardón como Premio a la Integración Social. Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios fue el encargado de entregar el reconocimiento a Diego Paniagua, Director General de dicha firma.

"Para nosotros es verdaderamente un honor recibir este premio que conecta muchísimo con el ADN de Arcos Dorados, con la inclusión, con la cercanía y con devolverle a la sociedad en donde operamos algo de lo que tanto nos dan", destacó Paniagua al momento de agradecer la estatuilla.

En esa línea, el director general de la compañía recalcó la importancia de la marca en el país y señaló que espera que la empresa pueda seguir creciendo no solo este año, sino los años siguientes. Un aspecto importante del discurso fue la ratificación de inversiones futuras en el país.

"Agradezco muchísimo a los 16.500 empleados que forman parte de Arcos Dorados", concluyó Paniagua.

McDonald´s Arcos Dorados, recibe esta distinción por favorecer la integración en las ciudades donde está presente, con su comunidad. Como es el caso más emblemático de su local en el Barrio 31. Pero también en sus últimas aperturas en Mar del Plata o en Paraná, Entre Ríos, siendo así la marca con más sucursales en el país con un total de 236 locales.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.