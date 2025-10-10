Proyecciones para la economía argentina: cómo cierra el 2025

La mayoría de los organismos internacionales, bancos y consultoras ajustaron a la baja sus estimaciones de crecimiento para la economía argentina en 2025, en medio de señales mixtas sobre la recuperación. El Banco Mundial corrigió su estimación del 5,5 % al 4,6 %, mientras que la OCDE la redujo al 4,3% y alertó sobre una inflación más alta de lo previsto.

En paralelo y con color local, el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA reflejó una caída del 0,6 % en el tercer trimestre y proyectó una desaceleración en el ritmo de expansión para el año próximo.

En contraste, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su estimación de crecimiento del 5,5% y expresó confianza en el plan económico del gobierno de Javier Milei.

El organismo destacó la estabilidad cambiaria, el ajuste fiscal y la caída de la inflación como señales positivas, aunque analistas advierten que la sostenibilidad del repunte dependerá de cómo se equilibren las reformas con la cohesión social.

El escenario para el cierre del 2025 se presenta así con expectativas divididas y una advertencia común: los desafíos estructurales siguen vigentes.

La expectativa del Banco Mundial

El Banco Mundial esta semana recortó casi un punto su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2025. De esta manera, el organismo espera que el PBI anote una mejora de 4,6% en 2025, corrigiendo así su pronostico anterior en el que calculaba un alza del 5,5%.

La institución de multilateral publicó esta semana un informe en Washington en donde presento sus proyecciones para la región, donde Argentina es el país de mayor expansión estimada.

“En la Argentina continúa un notable rebote económico después de dos años consecutivos de contracción, aunque persisten profundos desafíos”, asegura el reporte de la institución global.

Destacó la disciplina fiscal de la Argentina, una característica que la diferencia del resto de los países de la región. “Recientemente ha logrado avances significativos hacia la consolidación fiscal, consiguiendo superávits fiscales”, dice el reporte del Banco Mundial.

OCDE rebajó la previsión de crecimiento y aumentó la de inflación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ajustó a la baja su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2025, estimando una expansión del 4,3%, por debajo del 4,5% previsto en junio. Esta revisión se produce tras una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) del 1,3% registrada en 2024, según el último informe del organismo internacional.

En cuanto a la inflación, la OCDE prevé que el índice de precios al consumidor cerrará 2025 en 39,8%, lo que representa un aumento de 3,2 puntos porcentuales respecto a su informe anterior.

De cara a 2026, la OCDE proyecta una recuperación con un crecimiento del PBI del 4,3% y una desaceleración de la inflación hasta el 16,5%. No obstante, Pereira advirtió que estas estimaciones se basan en los datos económicos más recientes y no contemplan los episodios de inestabilidad política y financiera registrados en las últimas semanas.

Relevamiento de expectativas económicas del mercado argentino

A nivel local y de acuerdo con el promedio de las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el tercer trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad se habría reducido 0,6% respecto al segundo trimestre de 2025 (0,3 puntos porcentuales de mayor caída respecto al REM previo).

Proyectan que crezca 0,5% en el cuarto trimestre del 2025 (-0,1 p.p. respecto al REM previo) y que se acelere a 0,8% en los primeros 3 meses del 2026.

Para 2025 esperan en promedio un nivel de PIB real 3,9% superior al promedio de 2024 (-0,5 p.p. respecto del REM previo).

El FMI confía en el plan económico de la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvó su proyección de crecimiento del 5,5 % para la economía argentina en 2025, según el informe de Perspectivas de la Economía Mundial publicado en julio en Washington. El organismo mantuvo su estimación previa y expresó confianza en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, encabezado en el área económica por el ministro Luis Caputo.

La previsión se apoyaba en la recuperación del sector agroexportador, la estabilidad cambiaria, el fortalecimiento de reservas internacionales y la continuidad del ajuste fiscal. Además, el FMI destacó la caída sostenida de la inflación como señal de credibilidad en la política monetaria. De mantenerse estas condiciones, Argentina podría alcanzar su mayor tasa de crecimiento desde 2010, excluyendo los años de rebote post-pandemia.

Independencia del Banco Central

Por último, el organismo subrayó la importancia de preservar la independencia de los bancos centrales, avanzar en reformas estructurales y aplicar una consolidación fiscal gradual. Aunque Argentina se perfila como una excepción con alta proyección, analistas advierten que su sostenibilidad dependerá de cómo el gobierno equilibre ajuste, recuperación y cohesión social.

