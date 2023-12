Qué sectores le pidieron al gobierno que firme el tratado Mercosur - Unión Europea

Distintos sectores de la economía le pidieron al Gobierno que firme el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) dado el potencial que éste tendría para dinamizar el intercambio exterior y los flujos de inversión.

Las manifestaciones se dan en el marco de la cumbre de Jefes de Estado del Mercosur que se desarrollará durante el miércoles y el jueves en la ciudad de Río de Janeiro, en la cual los países miembros discutirán la firma del tratado.

El Canciller Santiago Cafiero ya había manifestado que "no están dadas las condiciones para firmar el acuerdo" y argumentó que el tratado "tiene un impacto negativo en la industria del Mercosur, sin reportar a cambio beneficios para sus exportaciones agropecuarias, que están limitadas por cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a una vulnerabilidad a futuro".

Por su parte, Alberto Fernandez declaró en diálogo con Futurock que "el acuerdo no se ha firmado no porque Argentina no quiera sino porque encontró resistencia dentro de Europa". Y si bien reconoció la importancia geopolítica del tratado sostuvo que para firmar habrá que revisar "determinadas condiciones que nos permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias".

Sector de comercio

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se refirió en un comunicado a “la conveniencia de que el país adhiera el acuerdo en consideración, dado el potencial que éste tendría para dinamizar el intercambio exterior y los flujos de inversión, impulsando de esta manera el desarrollo económico y social de las naciones implicadas”.

“Si bien la CAC entiende que el tratado en cuestión puede tener puntos que no satisfacen plenamente las pretensiones de nuestro país, considera que sus aspectos positivos son significativamente mayores a sus posibles falencias, por lo que su firma redundaría en un beneficio claro para la economía nacional”, indicó la entidad.



Sector agroindustrial

Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) también se mostró a favor de la firma del acuerdo ya que considera clave que el Mercosur “afirme su voluntad de integración económica y comercial con el mundo, ante un contexto internacional cambiante y desafiante”.

Asimismo, el CAA destacó la importancia del comercio bilateral entre ambas regiones, ya que desde el Mercosur se exporta a la UE un promedio de USD 21.827 millones para los años 2018-2022 en productos agroindustriales (48% de total de las exportaciones a la UE). En el caso de Argentina, las exportaciones han promediado los USD 6.187 millones para el mismo periodo (71% del total de las exportaciones a la UE).

“Desde el CAA se considera que se está ante un momento decisivo para concluir satisfactoriamente la negociación birregional por lo que no se puede perder la oportunidad que da la reunión de Río de Janeiro para mejorar la inserción internacional del bloque y de nuestro país”, sostuvieron en el comunicado.

Sector industrial

En tanto, las principales autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) participaron la semana pasada del XI Foro Empresarial del Mercosur. Y junto a la Confederación Nacional de Industria (CNI), la Unión Industrial del Paraguay (UIP) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) emitieron una declaración conjunta en la cual se destacó la necesidad de avanzar con el acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea, la facilitación del comercio del Mercosur, las agendas comercial y de sostenibilidad, la convergencia regulatoria y la institucionalización del diálogo formal con el sector productivo.

Manifestaciones en contra

En contraposición, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmaron: “Queremos rechazar y alertar en relación al acuerdo Unión Europea - Mercosur y las consecuencias que esté traería para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”.

“Este acuerdo se enmarca en lo que conocemos como tratados de libre comercio y definitivamente atenta contra millones de puestos de trabajo en distintas actividades que están alcanzados por regulaciones que protegen el trabajo argentino. Instamos a las autoridades argentinas a no firmar dicho acuerdo que sin dudas perjudicaría los intereses de nuestro país", agregó el comunicado

En la misma línea, la Confederación de Sindicatos de la Industria (CSIRA) expresó: "Teniendo en cuenta la desgravación arancelaria del mencionado acuerdo todo indicaría que tendremos un impacto extremadamente negativo para toda la Industria en la República Argentina. No solo se verá afectada con la U.E sino que lo mismo ocurrirá con nuestra relación bilateral con Brasil".

"Entiéndase que dicha desgravación irá decreciendo de mayor a menor hasta llegar a un arancel cero. Por lo cual, todo esto significaría a corto y mediano plazo prácticamente la destrucción de toda la Agroindustria y la Industria. Proponemos buscar caminos con reglas claras", explicó el comunicado.

Y añadió: "Crear todas las herramientas necesarias para así afrontar la competitividad de todos los sectores de producción. Como CSIRA no podemos volver como ya ha ocurrido en otros momentos del pasado perder la calidad de mano de obra calificada y el desarrollo industrial que hoy tiene nuestro país".

