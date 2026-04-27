Quién es Fernando Herrmann, el sucesor de Frugoni en Infraestructura, que ya definió Caputo

El Ministerio de Economía reordenó una de sus áreas sensibles tras la renuncia de Carlos Frugoni a la Secretaría de Coordinación de Infraestructura. El ministro Luis Caputo aceptó la dimisión del funcionario, que había asumido en enero, y designará en su reemplazo a Fernando Herrmann, hasta ahora secretario de Transporte. En paralelo, Mariano Plencovich quedará al frente de la Secretaría de Transporte.

"Me equivoqué": Carlos Frugoni admitió que no declaró siete propiedades en Miami

La salida de Frugoni se precipitó luego de que se hiciera público que omitió declarar siete propiedades en Estados Unidos, ubicadas en Miami y Palm Beach, adquiridas entre 2020 y 2022 mediante sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware. Según la información difundida, esas propiedades no habían sido incluidas en sus declaraciones juradas ni ante los organismos correspondientes, lo que abrió una crisis de confianza sobre la transparencia patrimonial del funcionario.

El caso también tuvo derivación judicial. De acuerdo con la información publicada por Infobae, Frugoni fue denunciado en Comodoro Py tras la revelación de las propiedades y sociedades en Estados Unidos que no figurarían declaradas en la Argentina. Además, el funcionario admitió ante el periodista Nicolás Wiñazki la omisión: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció.

Quién es Fernando Herrmann

El reemplazante elegido por Caputo es Fernando Herrmann, un funcionario que ya formaba parte del esquema económico del Gobierno. No se trata de una incorporación externa, sino de un movimiento interno: Herrmann venía desempeñándose como secretario de Transporte y ahora pasará a ocupar la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales. También cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas del IAE y trayectoria vinculada con el desarrollo de obras de infraestructura, gestión y actividad académica.

Según reconstruyó La Nación, antes de llegar al Gobierno nacional se desempeñó durante más de tres décadas como director general de Estudio Herrmann y Arquitectos Asociados y también tuvo experiencia como socio gerente de Arquigrupo SRL. Además, ejerció como docente en instituciones vinculadas a la arquitectura y el urbanismo.

Una Secretaría clave para infraestructura, rutas y transporte

La Secretaría de Coordinación de Infraestructura tiene un rol central dentro del Ministerio de Economía porque articula áreas vinculadas con obras, rutas nacionales, concesiones y transporte. En el esquema del Gobierno, Infraestructura quedó bajo la órbita de Caputo, en línea con la decisión de concentrar bajo Economía las áreas con impacto fiscal, regulatorio y de inversión.

El recambio llega en un momento sensible para la agenda oficial. Por un lado, el Gobierno busca sostener la señal de ajuste y control del gasto público. Por otro, necesita avanzar con proyectos de infraestructura, reordenamiento del transporte y concesiones, áreas que tienen impacto directo en costos logísticos, competitividad y actividad económica.

Con la designación de Herrmann, Caputo intenta cerrar rápido una crisis interna que escaló por el frente patrimonial. El cambio busca mostrar continuidad administrativa, pero también marcar distancia respecto de un caso que abrió cuestionamientos sobre la integridad en la función pública.

Herrmann llega a Infraestructura con un perfil técnico y de gestión, pero también con una tarea política inmediata: ordenar el área, sostener la agenda de Caputo y evitar que el escándalo por los bienes no declarados de su antecesor siga contaminando una Secretaría clave para el funcionamiento económico del Gobierno.

Mariano Plencovich asume en Transporte

La salida de Herrmann de Transporte será cubierta por Mariano Plencovich, quien asumirá como nuevo secretario del área. Plencovich ya había tenido experiencia dentro del organigrama de Transporte: en 2023 fue designado subsecretario de Transporte Automotor y luego dejó ese cargo en 2025. Ahora vuelve al área, pero con rango de secretario.

Transporte es una de las áreas de mayor sensibilidad económica por su relación con subsidios, tarifas, logística, transporte automotor, trenes y concesiones. Por eso, el movimiento no sólo implica un reemplazo de nombres, sino también una reorganización interna en un sector atravesado por la discusión sobre costos, eficiencia y financiamiento.

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