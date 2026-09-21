La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 21 de septiembre el cronograma oficial de depósitos correspondiente al noveno mes del año para titulares de prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones en todo el territorio argentino. Los fondos se acreditan de manera directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios, respetando el orden fijado por el último número del Documento Nacional de Identidad.

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El organismo gubernamental mantiene la distribución de pagos a través de las sucursales bancarias habilitadas y del uso de la tarjeta de débito habitual. En este tramo de la semana, el esquema contempla la liquidación de haberes para jubilados del sistema previsional público, asignaciones familiares por hijo y la protección por embarazo.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional público cuyos haberes no superan el monto mínimo fijado por la administración central acceden al cobro de sus haberes mensuales.

- Lunes 21 de septiembre: DNI terminados en 9

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares por Hijo perciben los importes correspondientes a la liquidación del período.

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Asignación por Embarazo

Las beneficiarias contenidas en el programa de la Asignación por Embarazo para Protección Social avanzan con la percepción de los importes acreditados en sus cuentas.

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Asignaciones de Pago Único

El desembolso extraordinario para las Asignaciones de Pago Único, que abarca las opciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se mantiene habilitado para todos los documentos.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios del esquema de Asignaciones Familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas perciben el haber mensual unificado sin distinción por número final de DNI.

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GZ / lr