El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la pobreza alcanzó al 40,1% de la población y la indigencia al 9,1% durante el primer semestre de 2023 y el arco opositor se unió para salir con los tapones de punta contra el oficialismo.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que comprende un universo de 29,4 millones de ciudadanos, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza fue de 29,6% mientras que el 6,8% se ubicó por debajo del umbral de la línea de indigencia. Cabe destacar que los datos son anteriores a la disparada de la inflación por la devaluación poselectoral de agosto.

Las críticas de la oposición por el índice de pobreza

Uno de los primeros en pronunciarse sobre el flagelo social que afecta a más de 18,6 millones de personas fue Javier Milei. "Sigan combatiendo (destruyendo) al capital, por lo que no habrá ni puestos de trabajo nuevos y mucho menos una mayor productividad que permita una mejora de los salarios reales. Después se sorprenden con la suba en la cantidad de pobres e indigentes", lanzó el libertario en su cuenta Twitter.

Por su parte, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, disparó munición gruesa contra Sergio Massa: "Ministro récord. Récord de pobreza. Récord de hambre. Récord de inflación. Récord de cinismo y mentiras".

Siguiendo esa línea argumental, el compañero de fórmula de Bullrich, Luis Petri, consideró que las autoridades nacionales "siguen emitiendo descontroladamente provocando más inflación y más pobreza".

"El kirchnerismo es una fábrica de generar pobreza que vamos a cerrar desde diciembre definitivamente. Vamos a terminar con el círculo vicioso de emisión-inflación que devora a la clase media argentina", acotó el dirigente mendocino.

Explorando la misma lógica, Néstor Grindetti, postulante a gobernador bonaerense cambiemista, manifestó que el nivel de pobres e indigentes de la Argentina "es el resultado de la mentira y el populismo".

"Los que prometieron llenar la heladera de los argentinos la vaciaron. Éste es un modelo empobrecedor que tapa sus falencias con billetes sin valor. Nadie más se come el verso", aseveró el intendente en uso de licencia de Lanús.

Su contrincante interno durante las PASO, Diego Santilli, expresó que "el kirchnerismo generó 2.200.000 nuevos pobres. "No fue la pandemia. No fue la sequía. No fue la guerra. Fue el peor gobierno de la historia", sentenció el diputado nacional.

El presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, también aprovechó el dato difundido por el INDEC para cuestionar la labor de Massa al frente del Ministerio de Economía de la Nación.

"Llevó la pobreza y la indigencia al 40,1% de la población. 4 de cada 10. Ahora, desesperado porque se vota el 22/10, reparte dinero que vale cada día menos. El kirchnerismo es una fábrica de generar inflación y desesperación", coincidió con el resto de sus compañeros.

Desde el peronismo federal, el candidato a vicepresidente de Hacemos por nuestro país, Florencio Randazzo, hizo extensiva la crítica hacia las administraciones de Cambiemos. "No solo ninguno de los dos gobiernos frenó la pobreza, sino que, por el contrario, volvió a crecer. ¿Te imaginás 4 años más con los mismos?", postuló.

El mapa de la pobreza en Argentina

De los 31 aglomerados urbanos estudiados, las mayores incidencias de la pobreza en personas se registraron en las regiones Noreste (NEA), 42,0%; y el Gran Buenos Aires (GBA), 41,4%. Por el contrario, las menores tuvieron lugar en las regiones Patagonia, 33,2%; y Pampeana, 36,8%.

"En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 1,2 puntos porcentuales. En cambio, en los aglomerados de menos de 500.000 se observó una reducción de la misma de 0,9 p.p. con respecto al segundo semestre de 2022", remarca el análisis oficial.

En relación a los grupos de edad según condición de pobreza, se dio a conocer que más de la mitad (56,2%) de los niños de 0 a 14 años son pobres. El porcentaje total de pobres para los grupos etarios de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 46,8% y 35,4%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 13,2% es pobre.

