Reyes Magos 2026: el gasto promedio de este año sube un 25% frente al 2025

La próxima fecha marcada por los más chicos en el calendario es el día de los Reyes Magos, pero los adultos deben tener en cuenta que este año los precios de los juguetes aumentaron un 33% mientras que el gasto promedio proyectado es un 25% más elevado que en el 2025. Así lo detalló en su último informe la consultora Focus Market, en donde analizaron el mismo top 10 de juguetes más elegidos.

En el relevamiento también se contempló los artículos más elegidos para regalar en esta festividad, los canales de compra y los precios promedios.

Epifanía y tradición: qué representa la llegada de los Reyes Magos y cómo se los recibe

El Director de la Consultora Focus Market, Damián Di Pace, destacó que “las proyecciones muestran que más del 70% de la demanda por los regalos de Reyes Magos se concentra en juguetes, indumentaria y libros didácticos”.

Los juguetes aumentaron por debajo de la inflación

En lo que respecta a la demanda en esta fecha, la proyección que realizó la consultora especula con un porcentaje de 38% de familias que optará por regalar juguetes, mientras que el 20% hará lo mismo, pero con indumentaria y el 14% elegirá libros didácticos.

Si bien la categoría de mayor demanda, como es la de juguetes, sufrió un aumento interanual, en el informe se destacó que fue por debajo de la inflación promedio interanual.

“Esto indica un nivel de competencia muy elevado donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave, ofreciendo aumentos más moderados que el nivel general de precios acompañado de ofertas, promociones y descuentos”, señaló Di Pace

Los lugares más elegidos

Los canales tradicionales de venta siguen siendo los lugares más elegidos para las compras de los regalos de Reyes. En este apartado, los que siguen estando a la cabeza son los Centros Comerciales a Cielo Abierto con el 30%, seguido por el Comercio Electrónico con un 28% y Shopping con el 22%.

Dentro de los Comercios Electrónicos, el espacio más utilizado es Marketplace que nuclea un 38% de compras. Luego de esta plataforma le siguen Sitios Web con 30%, Instagram con 18%, Facebook con 8% y Otros acumula el 6%.

Los aumentos en los juguetes

En el informe de Focus Market destacaron que en el relevamiento de los mismos juguetes que en 2025, el aumento interanual asciende hasta un 33%, donde el juego de memoria que el año pasado tenía un precio de $28.491, en 2026 su valor ronda los $37.990.

Por otro lado, el gasto promedio por regalo es de $59.500, lo que representa un aumento del 25% en relación al año anterior, cuando la proyección era de $47.460.

Las ventas de juguetes para Navidad cayeron 6,9% con respecto al año pasado

El Top 10 de los juguetes más pedidos por los niños y niñas para Reyes lo lideran los juegos de Magia con un valor de $9.000, seguido por Mascotas interactivas que tienen un precio de $31.500, Monopatín plegable por $184.000, y el Robot Vader (70cm) por $499.950, entre otros.

Según Di Pace, “La proyección de ventas para Reyes se apoya fuertemente en una estrategia de omnicanalidad, donde los centros comerciales a cielo abierto de calles y avenidas conviven de manera simbiótica con el comercio electrónico”.

“Esta combinación permite ampliar el alcance y llegar con mayor eficiencia al consumidor hasta la noche de Reyes donde muchos compran online y retirar en punto de venta físico u optan por envío a domicilio”, detalló el Director de la Consultora Focus Market.

GZ / lr