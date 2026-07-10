Riesgo País argentino cayó a 402 puntos básicos

El Riesgo País de la Argentina finalizó las operaciones de este viernes 10 de julio de 2026 fijando su cotización en 402 puntos básicos. De acuerdo con las planillas estadísticas publicadas por la plataforma especializada Rava Bursátil en su sitio web rava.com, el índice experimentó un retroceso diario del 0,50% en comparación con la marca del día previo.

La sesión comercial comenzó con un valor de apertura de 404 puntos básicos; durante el transcurso de las operaciones bursátiles, el indicador de JP Morgan alcanzó un techo máximo diario de 405 unidades y descendió hasta un piso mínimo intradía de 402 puntos, sellando de este modo el resultado definitivo de la rueda.

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La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del índice EMBI a lo largo de las últimas sesiones bursátiles convalidó un sendero de compresión gradual para las primas de los activos de deuda soberana de la Argentina. Al revisar el historial de cotizaciones provisto por rava.com, la semana comercial había comenzado en niveles superiores el lunes 6 de julio de 2026, rueda en la que el indicador de desconfianza crediticia se movió entre un máximo diario de 415 puntos y un cierre establecido en 408 puntos básicos.

Dicho comportamiento bajista se mantuvo estable durante el martes 7 de julio de 2026, jornada en la cual el índice anotó un valor mínimo intradía de 405 puntos y repitió el mismo precio de clausura de 408 unidades.

El retroceso de las tasas de los bonos se profundizó de manera continua promediando el segmento semanal de operaciones. El miércoles 8 de julio de 2026, el indicador del JP Morgan registró una caída adicional al situarse en 405 puntos básicos, mientras que el jueves 9 de julio de 2026 la cotización previa se ubicó en un cierre de 404 puntos básicos, pavimentando el terreno para la disminución final verificada este viernes.

El desempeño del período marcó una clara diferencia con respecto al tramo final del mes de junio, cuando el índice oscilaba en rangos más elevados como los 431 puntos del lunes 29 de junio o los 426 puntos básicos del martes 30 de junio de 2026.

Este proceso de descompresión sistemática posicionó al índice local en zonas de referencia técnica muy relevantes para los operadores bursátiles. Con la contracción final a 402 unidades registrada al término de esta rueda, el indicador soberano se colocó al borde de la barrera de los 400 puntos, alcanzando un nuevo mínimo desde abril de 2018. El desempeño de la renta fija local se acopló a una jornada de ganancias generales para los activos argentinos, donde el índice accionario de referencia S&P Merval avanzó un 2,4% y las acciones del sector bancario lideraron la tendencia alcista.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País, formalmente denominado en los mercados de capitales globales como el índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), constituye un indicador económico de referencia diseñado y actualizado de forma diaria por el banco de inversión privado estadounidense JP Morgan. Este instrumento estadístico tiene la función prioritaria de medir la probabilidad estimada de que un Estado calificado como economía emergente no cuente con la capacidad técnica o financiera para cumplir regularmente con el pago de los servicios de su deuda externa soberana.

A nivel metodológico, el índice se calcula determinando el diferencial de tasas —técnicamente conocido como spread— entre el rendimiento que ofrecen los bonos en dólares emitidos por el país bajo análisis y el interés que devengan los títulos del Tesoro de los Estados Unidos con plazos de vencimiento equivalentes. La adopción de las obligaciones de la administración norteamericana como parámetro testigo obedece a un axioma del mercado global, el cual considera a estos instrumentos como activos financieros libres de riesgo de impago o default. El índice se expresa en puntos básicos, bajo la regla técnica de que cada 100 puntos representan un 1% de tasa de interés anual de sobrecargo.

Las fluctuaciones de este diferencial actúan como un termómetro directo sobre el nivel de credibilidad y confianza que las mesas de inversión internacionales poseen respecto a la gestión macroeconómica interna. Un nivel de Riesgo País calificado como bajo, habitualmente situado en los rangos de 0 a 500 puntos básicos, denota una sólida percepción crediticia y facilita al sector público y privado la captación de financiamiento externo a costos competitivos. Por el contrario, un incremento del indicador denota desconfianza de los operadores externos, encareciendo significativamente las tasas de interés y limitando el acceso al crédito en los mercados internacionales.