Salen a la venta los departamentos de la ex Villa Olímpica de los Juegos Suramericanos con créditos blandos

Tras la realización de los Juegos Suramericanos en la ciudad santafesina de Rosario, salen a la venta los departamentos de la Villa donde se hospedaron las delegaciones que estuvieron presentes durante el evento.

El proyecto residencial Miradores del Sur es impulsado por DISUR, una sociedad integrada por Corporación América, Grupo Petersen y Grupo PECAM, que contempló en su primera etapa la construcción de cinco torres residenciales, más de 245 departamentos y 10 locales comerciales.

El proyecto constituyó el inicio de un nuevo polo de desarrollo urbano que, en etapas futuras, prevé la construcción de más viviendas, señalaron.

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Para adquirir los departamentos, el Banco Santa Fe ofrece créditos hipotecarios a tasa UVA +4,20% TNA, que se ubica entre las más competitivas del mercado para acceder a una vivienda nueva.

Los departamentos son de 1, 2 y 3 dormitorios, con superficies de 42 a 148 metros cuadrados de superficie total.

La entidad financia el 75% del valor de tasación de la propiedad de la propiedad con un plazo máximo de hasta 20 años.

“Esta propuesta constituye una alternativa inédita para un proyecto de estas características, ya que permite acceder a una unidad en un desarrollo en construcción mediante un crédito hipotecario exclusivo otorgado por Banco Santa Fe, acercando una herramienta de financiación de largo plazo y una tasa muy accesible para quienes buscan comprar una vivienda nueva”, destacaron desde el banco.

Requisitos para acceder al crédito hipotecario

- Acreditar residencia permanente en la Provincia de Santa Fe, con una antigüedad mínima de 1 año.

- Edad: hasta 64 años y 364 días para el otorgamiento del Préstamo y hasta 73 años y 364 días (al momento de finalización del mismo).

- Relación cuota/ingreso: 30% para clientes que acreditan haberes. Podés sumar ingresos con tu cónyuge o conviviente.

- Seguro de Incendio a cargo del cliente.