“Para las empresas argentinas no fue una buena noticia”: Juan Pablo Perojo cuestionó la postergación del FAL

La postergación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado en el marco de la reforma laboral para contribuir al financiamiento de indemnizaciones por despido, generó preocupación entre especialistas y representantes del sector productivo.

Durante Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Juan Pablo Perojo, CEO de PMP Estudio; Santiago Llull, analista económico; y Horacio Moschetto, representante de la industria del calzado, analizaron los alcances del mecanismo y sus limitaciones frente a la crisis de las pequeñas y medianas empresas.

La postergación del FAL y su impacto en las empresas

Perojo sostuvo que la modificación del cronograma obliga a revisar decisiones empresariales que ya estaban en evaluación. “Para las empresas argentinas no fue una buena noticia la que se conoció el martes sobre la postergación del FAL”, afirmó.

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El especialista explicó que algunas compañías habían previsto reorganizar sus estructuras laborales y esperaban contar con esta herramienta para afrontar eventuales desvinculaciones. Sin embargo, la demora modifica sus proyecciones financieras. “Afecta mucho al flujo, afecta. Hoy tenemos tasas caras de endeudamiento”, advirtió.

Además, señaló que adelantar una indemnización podría agravar los problemas financieros de las empresas que necesitan recurrir al crédito. “Posiblemente tengamos un impacto financiero aún peor”, agregó.

La incertidumbre empresarial y el financiamiento de las indemnizaciones

Horacio Moschetto coincidió en que las empresas necesitan previsibilidad para tomar decisiones en un contexto de caída de ventas y dificultades de cobro. “No puede proyectarse, no tiene reglas claras y no puede tomar determinadas decisiones en un momento donde las decisiones de por sí son complicadas”, describió sobre la situación industrial.

El representante del sector del calzado advirtió que algunas empresas enfrentan escenarios críticos: “Hoy no tenemos ventas y las ventas que tenemos las cobramos muy mal y es probable que tengamos que reestructurar”. Según explicó, ante la imposibilidad de planificar una transición ordenada, algunos negocios terminan cerrando o pasando a la informalidad.

Santiago Llull, por su parte, puso en duda el alcance efectivo del FAL para resolver los problemas estructurales de las PyMEs. “Si vos tenés que despedir a todos tus empleados, el FAL no te cubre nada”, planteó, al señalar que el fondo podría beneficiar especialmente a las entidades financieras encargadas de administrar los recursos.

También cuestionó el impacto distributivo del mecanismo y advirtió sobre el traslado de recursos desde la seguridad social hacia un fondo destinado a cubrir indemnizaciones.

Reforma laboral: oportunidades y límites del FAL para las PyMEs

Pese a las críticas, Perojo destacó que el FAL puede funcionar como una herramienta de previsión financiera para las empresas. Su objetivo es ayudar a evitar que una indemnización comprometa la continuidad de un negocio, aunque aclaró que la responsabilidad final del empleador no desaparece.

“El FAL sigue siendo una buena noticia de fondo; la muy mala noticia es que se prorrogó”, resumió. El contador explicó que el sistema contempla aportes destinados a financiar indemnizaciones y que su utilización será opcional, aunque la adhesión al mecanismo sea obligatoria para el sector privado, según lo expuesto durante la entrevista.

Moschetto consideró que la reforma laboral responde a una necesidad de actualización normativa, pero remarcó que debe garantizar beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores. “Hay que reformarlo y hay que mejorarlo”, sostuvo.