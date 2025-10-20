La falla en la nube de Amazon, AWS (Amazon Web Services), desencadenó inconvenientes para realizar pagos y transferencias en distintas billeteras virtuales. Una de las principales perjudicadas fue la plataforma de pago más utilizada en Argentina, Mercado Pago, que reportó “alteraciones significativas” debido al problema técnico. La extensión del desperfecto tuvo repercusiones en otros servicios digitalizados de alta demanda, que se hicieron sentir especialmente durante horarios bancarios.

A través de un comunicado oficial, la empresa con sede en la ciudad de Seattle, confirmó las interrupciones en su unidad de servicios en la nube Aws.

Por medio una actualización oficial de lo ocurrido, la firma norteamerican informó que comenzó a detectar la recuperación de las prestaciones que se vieron afectadas, tras varias horas.

Fallas en pagos y transferencias de Mercado Pago

El especialista en informática, Rimesh Patel, señaló que “esta importante interrupción en la línea subraya una cruda realidad: las operaciones comerciales asociadas con un proveedor crítico en una región pueden convertirse en una cascada de inestabilidad global”, en declaraciones al diario El País de España.

“Continuamos trabajando para lograr una resolución completa y proporcionaremos actualizaciones a medida que tengamos más información”, expresaron desde Amazon.

Dónde se originó la falla de la nube AWS de Amazon, que impactó a nivel global

En el sitio web oficial que monitorea el funcionamiento de la unidad Aws indicó que los inconvenientes se registraron en “múltiples servicios en Virginia del Norte”, en instalaciones de la firma en Estados Unidos.

El panel AWS Health Dashboard, la empresa identificó un problema en una puerta de enlace regional situada en la costa este de Estados Unidos, según publicaron medios especializados.

