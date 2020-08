Sergio Chodos: "Tenemos que pedirle plata al FMI para pagarle al FMI"

Anunciado el acuerdo con los acreedores privados de la deuda externa a principios de agosto, Argentina enfrenta ahora el segundo round de negociaciones, esta vez con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández dialogó este miércoles con la directora general del organismo, Kristalina Georgieva, para comenzar a dialogar sobre la deuda de 44.000 millones de dólares que el país recibió como parte del acuerdo stand-by (originalmente de 57.000 millones) firmado por el gobierno de Mauricio Macri.

En sintonía con la postura que se sostuvo ante los bonistas, el Ejecutivo nacional anticipó que el país no tiene capacidad para abonar ese monto entre 2021 y 2024, y que se priorizará el crecimiento, ya que "no hay estabilización posible sin recuperación económica", como afirmó el ministro de Ecomomía Martín Guzmán. En esa línea, desde el Gobierno ya advierten que podrían pedir un nuevo préstamo al Fondo para saldar la deuda con el Fondo.

"Ahora tenemos que pedirle plata al FMI para pagarle al FMI. De otra forma es impagable", comentó Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el FMI, entrevistado este jueves 27 de agosto en Habrá Consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio. "Argentina no tiene la capacidad de pagar la deuda con el FMI", reiteró.

El representante de Argentina ante el organismo de crédito cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por el programa "descarrilado" que acordó con el Fondo en 2018, luego de la crisis cambiaria de abril. "El FMI está prestando 100% de la cuota de cada país, a Macri le prestaron 1300% de la cuota. Y sin pandemia", recordó. Y lamentó: "El programa de Macri con el FMI fue récord, un problema y Argentina no tiene capacidad de pagarlo sin financiamiento del propio FMI".

"Vamos a tener un programa con el FMI. Todos sabemos que vienen con condicionalidades y lo que vamos a intentar es que esas políticas no dañen a los argentinos", anticipó Chodos, en línea con la postura de Fernández de evitar mayores ajustes. El funcionario admitió no obstante que "no está dentro de los estatutos del FMI que haya quitas; no ocurre para países como Argentina".

Para el FMI, durante el gobierno de Macri hubo un "optimismo indebido"

Sobre la situación global ante la pandemia de coronavirus, Chodos sostuvo: "Esta es la mayor crisis que enfrenta el FMI a nivel global y tiene pedidos récord de asistencia por el COVID. El FMI nunca tuvo estrés en los fondos que prestaba. Ahora sí. De los 6 países del Cono Sur hay 5 que pidieron asistencia al FMI. Eso no pasó nunca".

El funcionario advirtió que "hay que concluir la negociación con el FMI para empezar otra con el Club de París, que vence en mayo y tampoco es afrontable en estas condiciones". Sin embargo, fue optimista: "Ayer hubo un canje dónde deuda donde Argentina logró $30.000 millones extra. Estamos calmando el frente externo para tener un frente interno viable. Se está regularizando la curva de pesos, eso es muy importante. Tenemos altísimas expectativas en el número de acreedores que entren al canje", concluyó.

FF