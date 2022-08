Qué dijeron los medios del mundo sobre las primeras medidas que anunció Massa

El desembarco de Sergio Massa en el Gabinete de Alberto Fernández en plena crisis económica y desconfianza de los mercados no solo fue halagada por varios sectores en el plano local. Su asunción trascendió las fronteras y fue destacado por gran parte de los medios internacionales más influyentes en materia de política y economía.

La gran mayoría de los portales, destacaron el compromiso del flamante ministro en respetar la hoja de ruta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el plan para estabilizar la economía, y que “El último ministro de Economía argentino advierte que no es un mago”, así como en las medidas para reducir el déficit y la captación de divisas.

Tras varias semanas de incertidumbre y tres ministros de Economía en 30 días, finalmente Massa asumió el cargo de una de las carteras clave para el país que, ahora agrupa Producción y Agricultura. Las medidas que anunció el nuevo encargado, como se esperaba, buscan combatir la escasez de dólares, la inflación y los numerosos vencimientos en pesos.

Las medidas de Sergio Massa bajo la lupa de los analistas económicos

La agencia especializada Bloomberg decidido titular: “Argentina promete el fin de la impresión de dinero para luchar con un 60% de inflación”. Cómo informó PERFIL, el nuevo titular de economía apuesta a un impulso de las exportaciones. “Queremos vender más trabajo argentino al mundo”, señaló el ministro en su primera alocución este miércoles por la noche.

El diario El Tiempo de Colombia, uno de los más tradicionales y leídos del país latinoamericano, tituló: Argentina: el plan con el que el nuevo ministro buscará estabilizar la economía”. Sobre esto, Massa pidió que todos los sectores se aúnen y trabajen para resolver “la doble cara de Argentina, que crece al 6% anual y genera empleo, pero tiene una enorme falta de confianza en su moneda, desorden en el gasto, brechas e inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso”.

El rotativo español, El País, por su parte, destacó que Massa presentó “un plan de ajuste acorde a las exigencias del FMI”, que abarca las metas del ministro de combatir la inflación, inflar las débiles arcas del Banco Central de Argentina y combatir la inflación que, “es una máquina generadora de pobreza”.

El Washington Post título: “Argentina's latest economy minister warns he is no magician”, lo que traduce: “El último ministro de Economía argentino advierte que no es un mago”. En el cuerpo de la nota, el Post destaca que Massa es el “tercer ministro de Economía de Argentina en un mes, y como primera orden de trabajo trató de rebajar las elevadas expectativas sobre su gestión de los problemas económicos del país”.

El diario de la city londinense, el Financial Times, uno de los medios más críticos a nivel internacional de la gestión económica del Frente de Todos decidió informar que “el nuevo ministro de Economía de Argentina promete restaurar el orden fiscal”. Para lo que el superministro anunció un paquete en el que se promoverán por Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) regímenes para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos y economía del conocimiento, destacó el rotativo británico.

Los medios del principal socio comercial de Argentina en la región, Brasil, centraron su atención en las medidas que anunció Massa. El Folha de São Paulo tituló: “Fernández dio posesión al superministro de Argentina para salvar la economía y el gobierno”, mientras que el portal especializado Valor Económico hizo lo propio al destacar la intención del nuevo titular de Hacienda en congelar el gasto público.

La filial uruguaya del diario El País, por su parte, informo que Sergio Massa radica la hoja de ruta acordada con el FMI y anuncia un ajuste. Asimismo y por último, El Mercurio de Chile tituló: “Ministro de Economía argentino anuncia plan para poner orden fiscal y reducir los subsidios”.

SE / LR