Si la "platita" no llega a las empresas, estiman difícil que comience la reactivación

El Ministerio de Desarrollo Productivo duplicó el monto máximo de los créditos directos de la línea destinada a inversiones productivas para Pymes; sin embargo para Jonatan Loidi, especialista en problemática PyME "lamentablemente no alcanza porque hoy no se trata sólo de dar líneas de crédito sino de brindar mayor estabilidad, mayor previsibilidad".

Loidi que también trabaja en el área de marketing e innovación de pequeñas y medianas empresas afirmó que los créditos son una pata importante. "Todo lo que apunte a dar apoyo a la producción es una buena noticia, pero lamentablemente no alcanza", expresó.

Y en la misma línea recordó que se sigue obligando a los empresarios a tomar decisiones sin ningún tipo de información, ni de certidumbre. "Hoy no estamos en condiciones de establecer ninguna meta para ninguna de las principales variables económicas, llámese inflación, tipo de cambio o tasa de interés, por lo cual con esto solo claramente no alcanza, no es suficiente", consideró.

Qué sectores se beneficiarán más con las medidas que buscan "poner plata en el bolsillo"

En cuanto a la situación en la post pandemia, y refiriéndose a cuánto tiempo le llevará a las pymes recuperarse, Loidi indicó que dependerá de cada rubro, dado que la crisis tuvo un impacto muy segmentado. "En algunas industrias hasta lograron crecer y vender, pero otras estuvieron totalmente paralizadas, con lo cual dependerá mucho de la industria o segmento la recuperación", dijo.

Y también apeló a que muchas no se recuperarán porque directamente cerraron. "La deuda de las empresas en su totalidad casi que se duplicó, es decir que las empresas están el doble de endeudadas que antes de la pandemia, con lo cual hoy todos los ingresos, lo que va recuperando se lo lleva el pago de esos intereses y ese capital, o las deudas por despidos, entre otros gastos", agregó.

Las medida post PASO y el impacto entre los empresarios

Luego de la derrota de las primarias, el gobierno salió rápidamente con algunas medidas que buscaron apuntalar básicamente el consumo. Muchos las tildaron como decisiones de índole electoral, que no cambian ninguno de los temas de fondo.

"Seguir inyectando dinero a la economía no va a resolver los problemas. Eventualmente puede generar un pequeño shock de consumo y que tiene que ver con parte de los problemas en Argentina. Hoy vos a la gente le das dinero y la gente automáticamente lo va a salir a gastar porque hoy la demanda es de dinero, pero de ninguna manera esas medidas motivan al mundo empresarial", expresó Loidi.

El empleo y las pymes

El tema de la recuperación del empleo es uno de los grandes desafíos que tiene hoy la Argentina. "Si nosotros analizamos la demanda de trabajo vemos que no se satisface con los desocupados actuales. Esos 10 puntos de desocupación no son los recursos que requieren precisamente esas empresas, con lo cual podríamos decir que es como una desocupación crónica que va a hacer muy difícil de erradicar o resolver", adelantó.

Las 3 propuestas de IDEA que apuntan a sumar 3 millones de empleos registrados en el país

Respecto al origen del problema lo relacionó con un tema de formación. "Puede haber, tal vez una recuperación el empleo de baja calidad o poca formación para cuestiones más como la construcción o algunos servicios, obra pública. Pero, ese 10% de desocupación es mentiroso porque hay mucha ocupación informal de muy mala calidad, entonces me parece que es importante tener en cuenta estos factores pensando en el mediano plazo", dijo.

Loidi explicó que a su entender el gobierno podría haber ayudado más a las PyMe para promover mayor empleo genuino, sin embargo también señaló como imprescindible desarrollar un mercado que hoy está muy deprimido, de baja calidad, con poco poder adquisitivo, y mucho deterioro del salario real. "Por otro lado, no se hizo un buen trabajo en la apertura de mercados internacionales que nos permitan exportar", agregó y recordó que " pensar hoy en invertir en el país es casi imposible por lo que ya dijimos, la imposibilidad de planificar, el cambio permanente de las reglas del juego. Es verdad que toda ayuda es bienvenida, pero no deja de ser un vaso de agua en medio del desierto", mencionó.

Cuáles son las condiciones para que surjan nuevas empresas

Finalmente, el conferencista internacional y CEO del Grupo SET se refirió a la necesidad de impulsar nuevas empresas en el país y para ello mencionó "crear un ecosistema que las fomenten, cambiar la cuestión impositiva no sólo por la cantidad de impuestos y las cargas sino también que muchos impuestos gravan a la producción y no gravan a la venta o a la rentabilidad, que es como debería ser", manifestó

"Hoy el Estado es el principal socio de las empresas, pero es un socio que juega en contra, pone palos en la rueda, es un socio que hace que abrir una empresa lleve mucho tiempo y dinero". dijo

Finalmente recordó que el dato duro dice que "hoy tenemos menos empresas que en 2007. Pasaron casi 14 años y el déficit sigue. Eso no permite pensar en una recuperación de la economía en general", apuntó.

LR