Suma fija de $60 mil: el Ministerio de Trabajo publicó aclaraciones clave para las empresas

El Ministerio de Trabajo brindó definiciones sobre la manera que tendrán las empresas y el sector público de "absorber" suma fija no remunerativa de $60.000, a pagar en dos meses, dispuesta por el Gobierno para empleados públicos, privados y personal de servicio doméstico.

En la Resolución 1133/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial, la cartera que conduce Raquel “Kelly” Olmos realizó aclaraciones sobre la suma fija "en orden a lograr una eficaz y eficiente aplicación de la medida".

"Aclárese que la posibilidad de absorción indicada en el artículo 8° del Decreto Nº 438/2023 para las asignaciones no remunerativas, se efectivizará siempre y cuando el mecanismo para absorberlas haya estado previsto en forma expresa en cláusulas de los Acuerdos o Convenios Colectivos de trabajo ya pactados para las remuneraciones devengadas de agosto y setiembre de 2023. En caso de no estar específicamente acordado, los aumentos salariales ya pactados no podrán ser objeto de absorción", indicó la Resolución.

La suma fija divide aguas entre las cámaras empresarias

No obstante, aclaró que las Comisiones Negociadoras "podrán, en las negociaciones en curso, acordar, mediante una norma expresa, la absorción de las asignaciones no remunerativas. En caso contrario, los aumentos salariales que se pacten, no podrán ser objeto de absorción".

Paritarias y suma fija

“Ayer firmé una resolución que prevé que, si no hay nada previsto, hay que pagar la suma fija y luego eso se absorbe en las paritarias futuras. Este bono es una suma fija que dio el Gobierno que se sumó a las paritarias tras la devaluación”, precisó la ministra “Kelly” Olmos en declaraciones a radio FM La Patriada.

Con respecto a la situación en provincias y municipios donde los gobernadores e intendentes decidieron no otorgar dicho bono, Olmos aclaró que el Ministerio de Trabajo "no tiene soberanía sobre la política salarial de provincias y municipios”.

Sobre los acuerdos paritarios, la ministra señaló que “el ministerio homologa entre 80 y 100 acuerdos paritarios por semana que, en virtud del proceso inflacionario, son de 3 meses. Entonces, lo que debería ser una vez al año, lo estamos haciendo 3 o 4 veces”.

