La suma fija divide aguas entre las cámaras empresarias

La suma fija de $60.000 que anunció el ministro de Economía Sergio Massa para los trabajadores en relación de dependencia provocó una grieta en las cámaras empresarias que nuclean a las grandes, pequeñas y medianas empresas.

Las organizaciones que nuclean a la mayor cantidad de firmas del país se pronunciaron en contra de la medida mientras que las entidades con menor representación respaldaron la iniciativa de Massa para paliar los efectos de la devaluación.

Las críticas empresarias a la suma fija del Gobierno

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) cuestionaron la decisión del Palacio de Hacienda de otorgar un compensación para apuntalar el poder adquisitivo tras la devaluación poselectoral.

El presidente de CAME, Alfredo González afirmó que “la paritaria es la herramienta que tenemos los privados para tratar de hacer frente a la inflación” y destacó que las pymes no podrán pagar el refuerzo.

“Las ventas minoristas vienen bajando desde hace un año. Esto afecta a las empresas pymes porque más del 75% de lo que se produce es para el consumo interno”, sostuvo González durante un evento en La Rural.

Por su parte, el titular de la CAC, Mario Grinman apuntó que “los trabajadores son inteligentes y saben que si al empleador no le va bien tienen que sentarse a dialogar”. "El Gobierno no debe inmiscuirse en las relaciones entre privados porque genera distorsiones. No es lo mismo un comerciante en Santa Fe y Callao, donde circulan personas cada minuto, que uno de La Quiaca”, acotó.

A su turno, el hombre fuerte de la UIA, Daniel Funes de Rioja, consignó que la cuestión salarial "no es un obstáculo". “Entendemos la realidad laboral y las necesidades. El tema es que hay que ser muy cuidadosos porque no todos pueden cumplir”, expresó.

Siguiendo esa línea argumental, Funes de Rioja coincidió en los alcances de las negociaciones paritarias. Hace un año y medio que venimos conversando con el Gobierno para que no interfieran en ellas”, subrayó.

Por último, la autoridad máxima de la SRA, Nicolás Pino, acentuó que “desde la Sociedad Rural no podemos afrontar, como sector, el pago de ese dinero, más allá de la situación individual de cada productor”.

A juicio de Pino, el oficialismo "desconoce la realidad". "Un funcionario que pretende imponer una medida como esta del bono desconoce la atomización que hay en la actividad agropecuaria”, cerró el referente rural.

Empresas constructoras se sumaron a la crítica a la suma fija

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) emitieron un comunicado en el que le exigieron al Gobierno "respetar los acuerdos paritarios como forma de negociación colectiva para las discusiones salariales".

"Ninguna circunstancia debe relativizar el papel de las negociaciones paritarias como único camino adecuado para cualquier recomposición del salario del sector, cuyas características los paritarios conocen mejor que nadie", reza el texto.

A la vez, destacaron que "la aparición de otros mecanismos generaría complejidad operativa, pues no se adecuan a contratos para obras disímiles, pactados a largo plazo".

Bajo su perspectiva, la implementación de un refuerzo extra a pagar en dos cuotas de $30.000 en septiembre y octubre "distorsionarían por largo tiempo las remuneraciones de las distintas categorías" y "serían tardías, incompletas y discriminatorias contra algunas empresas".

Tres entidades pyme defendieron la suma fija

La Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), la Confederación Federal Pyme Argentina e Industriales Pymes Argentinos (IPA) se mostraron a favor de la suma fija de $60.000 al considerar que es positiva para la recomposición salarial de los trabajadores.

En el caso de CEEN, hicieron público un comunicado en apoyo de la batería de medidas adoptadas por Sergio Massa en los últimos días y pidió que “por lo menos parte de esta recomposición se pueda considerar como pago a cuenta de cargas sociales”.

El presidente de IPA, Daniel Rosato, aseveró que las empresas tienen “responsabilidad social” en la “crisis que atraviesa el sector asalariado” y, en ese contexto, planteó que "esta decisión política es una ayuda importante para todos los trabajadores de menores recursos”.

Por último, el titular de la Confederación Federal Pyme Argentina, Mauro González, también juzgó como beneficioso el pago de un extra para los trabajadores registrados.

