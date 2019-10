Todas las opciones sobre la mesa para blindar las reservas desde mañana

por Mirta Fernandez

Luego de la estresante jornada financiera del viernes donde el dólar minorista cerró a un récord de $ 65, la sangría de reservas fue de US$ 1.755 millones, y recrudeció el retiro de los depósitos, mañana será una jornada clave para el mercado, que está expectante por posibles anuncios tras el resultado electoral. Según comentaron fuentes a PERFIL “hay redactadas distintas alternativas” y “el resultado de la elección fija el escenario, porque una cosa es un ballottage, y otra es transición”. El menú de posibles medidas es:

◆ Profundización del cepo. El mercado y los economistas dan por descontada esta medida. Prevén que se reduzca el tope de US$ 10 mil mensuales de atesoramiento para personas físicas que se había fijado el 1º de septiembre con el debut del cepo, a un rango de US$ 2 mil o US$ 1.000 para frenar el drenaje de reservas que desde las PASO acumulan una caída de US$ 22.800 millones. Y así preservarlas para el pago de vencimientos de deuda que no fueron reperfilados, y afrontar el goteo de depósitos en dólares del sector privado cuyo stock al 23 de octubre alcanzaba a US$ 20.485 millones, totalizando una baja de US$ 12.015 millones desde las elecciones primarias. Según el informe cambiario del BCRA, el 70% de los que compraron dólares en septiembre lo hicieron por montos de hasta US$ 1.000. Para el financista Christian Buteler “van a poner el cepo necesario para evitar default”. Mauro Mazza, de Bull Markets Brokers, advierte que el costo “de no permitirles a los ahorristas comprar más de US$ 2 mil es que impactará en la brecha con el blue” que el viernes cerró a $ 75,75.

De todos modos, los analistas creen que la aplicación de esta medida dependerá del resultado electoral, de si hay ballottage ya sea en la elección nacional o en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, un informe de Delphos evaluó que en ese escenario “la carrera electoral de Cambiemos no habría terminado” con lo cual “endurecer el cepo y/o restringir la compra lcon tarjetas en el exterior no son medidas que el votante capitalino pueda ver con agrado”.

◆ Desdoblamiento cambiario. Sería la institucionalización de la situación actual en la que hay un dólar para las operaciones de comercio y otro para las transacciones financieras. Fuentes del Ministerio de Hacienda desechaban esa opción. Santiago López Alfaro, de Delphos, reconoce que “es uno de los rumores” y acota que “hay ejemplos malos donde no ha funcionado, y otros que han sido buenos”. Guido Lorenzo, de LCG, señala que “en la experiencia de los años 70 de Argentina, este sistema no dio resultados; al no tener un mercado fluido en el dólar financiero era constante la intervención para que el dólar comercial y el financiero no se alejaran, al final se termina enviando parte de las exportaciones al financiero y ahí se desfigura el régimen”. Mazza señaló que ese desdoblamiento “hoy ya lo tenés implícito” y estimó que “lo que puede ocurrir es que si querés un dólar para turismo metan un impuesto”.

◆ Límites a giros al exterior. Mazza explica que actualmente “una persona compra dólares y los puede depositar en una cuenta bancaria que tiene en el exterior, y no tiene límites”. Eso, dijo, “genera cierta demanda de dólares” con lo cual, especuló, se podría “cortar la formación de activos en el exterior por medio de giro de bancos”. La contracara, alertó, es que si se tomara esa medida se ampliará la brecha con el dólar contado con liquidación, que “se podría ir a $ 90 en una semana”.

◆ Control a importaciones. Mazza considera que ante la escasez de reservas una posible medida es “ir a un control total de importaciones” donde sea el Gobierno el que administre.

◆ Judicialización. Una versión que circula, según contó una fuente a PERFIL, es que la Justicia pondría una cautelar para que el Banco Central no venda dólares para atesoramiento, y sería a pedido de algún legislador del Frente de Todos

◆ Feriado bancario. Corrieron versiones en el mercado de que mañana podría haber feriado bancario. El propio Alberto Fernández comentó en una entrevista que había sugerido en una charla que mantuvo con Macri tras las PASO “un feriado bancario” previo a las medidas de control cambiario. Es una medida que los banqueros no ven mal, pero para los analistas tendría un efecto adverso.

Hoy a las 23 se reúne el Banco Central

No será un día normal para el equipo económico. Según pudo confirmar PERFIL, esta noche a las 23, se reunirá el directorio del Banco Central para evaluar medidas que entren en vigor mañana. Estiman que a esa hora habrá resultados definitivos de las elecciones y que por ende podrán tomar algunas de las decisiones que tienen previstas. “Una cosa es ballotage y otra es que haya gobierno electo”, se limitaron a decir en el Gobierno. El Banco Central no confirmó ni desmintió la reuníón de esta noche, pero altas fuentes del área financiera confirmaron la decisión. “Es lo más lógico”, dijeron en tanto funcionarios que siguen la situación.

El directorio del Banco Central suele reunirse los jueves y tratar hojas de ruta preestablecidas. Pero la gravedad de la situación puede alterarlo. Los controles de cambio ahora vigentes fueron decididos un domingo al mediodía. Jugaba River-Boca.