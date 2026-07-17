Andrew Macdonald, presidente y director de Operaciones de Uber, afirmó que la compañía invertirá en Argentina US$ 500 millones, que se sumarán a los US$ 500 millones anunciados en marzo de este año, con el objetivo de relanzar Uber Eats en el país.

"Acabo de tener una gran conversación con el Ministro de Economía de Argentina, @LuisCaputoAR, para reafirmar lo que he dicho antes: que Argentina es uno de los mercados más dinámicos de Uber, y que nuestra convicción solo ha crecido con más fuerza", señaló Macdonald en un posteo en X.

Y añadió: "Como parte de nuestra adquisición prevista de Delivery Hero, estamos construyendo a largo plazo en Argentina mediante un compromiso adicional de $500 millones durante tres años, junto con el compromiso que anunciamos en marzo. Estamos emocionados por lo que viene a continuación".

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Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó: "500 millones de dólares de inversión, adicionales a los ya anunciados oportunamente, por parte de Uber durante los próximos 3 años. Inversiones que llegan de la mano de la confianza en el rumbo económico delineado por nuestro presidente Javier Milei".

Esta semana se conoció la oferta de US$ 14.800 millones de Uber para quedarse con los negocios de la alemana Delivery Hero, entre ellos la plataforma PedidosYa, que opera en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La empresa estadounidense ofreció pagar US$ 47,60 por acción, de esta manera adquiriría las operaciones de Delivery Hero en 50 mercados. La compañía ya posee una participación directa de aproximadamente el 25% y la transacción está pendiente de la aprobación regulatoria.

La operación, que aún debe obtener la aprobación de los accionistas de Delivery Hero y de los organismos de defensa de la competencia en distintas jurisdicciones, permitirá a Uber ampliar su presencia a 99 mercados y combinar sus servicios de movilidad con una de las mayores redes de delivery del mundo.

Relanzamiento de Uber Eats

En marzo pasado, Caputo informó que la inversión de US$ 500 millones por parte de Uber, tras un encuentro con Dara Khosrowshahi, CEO global de la compañía; Eli Frías, gerente general para la Argentina; y Juan Martín Cappellini, head de Uber Eats en el país.

“En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de USD 500 millones para los próximos 3 años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario”, señaló Caputo en su cuenta oficial en X.

LM/MSS