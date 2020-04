Ultiman detalles de oferta de deuda que se presentaría esta semana

por Mirta Fernandez

El equipo económico ultima los detalles de la oferta de reestructuración de la deuda bajo ley extranjera que abarca a U$S 69 mil millones en bonos, y que el mercado espera que se presente esta semana porque consideran que lo “más prolijo” es que se conozca la propuesta antes del 22 de abril cuando hay vencimientos de intereses por US$ 503 millones correspondientes a los bonos Global 21,26 y 46.

Un analista de Wall Street comentó a PERFIL que “se que viene esta semana la oferta, pero no sé qué día”. Según fuentes del gabinete económico, todo el esquema de la oferta ya está prácticamente armado”. De acuerdo a algunos trascendidos, la presentación podría ser el miércoles, aunque voceros de Economía aclararon que por “por ahora, no tenemos el día exacto”.

El mercado prevé una oferta “dura” para los acreedores privados, con una quita piso que podría rondar el 50% Nery Persichini, de GMA Capiltal, indicó que hoy los bonos bajo ley extranjera “tienen una paridad promedio de US$ 29 cada 100 valor nominal, lo que equivaldría a una quita de Valor Presente Neto de 71%”. Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, también calculó que en promedio el precio de los títulos bajo ley Nueva York descuenta una quita de 68,3%” y recordó que antes de la epidemia de coronavirus las expectativas de recorte eran de aproximadamente 50%, por eso el deterioro de los bonos”.

Paula Gándara, de ADCAP, sostuvo que “los bonos están descontando un escenario muy negativo, de default”, y acotó que “el mercado espera un periodo de gracia por lo menos de cuatro años y quita de cupones”. Al respecto, la analista planteó que “la quita nominal es el punto de discusión más fuerte con los inversores extranjeros”

Para Alberto Beranl, estratega en jefe de mercados emergentes de la firma XP Securities, “si la transacción viene con una quita en el VPN de 40%, con un un exit yield (tasa de retorno) del 10%, la cosa sale, pero si el recorte es superior al 50%, creo que se complica”.

En la entrevista anoche por Net Tv con Jorge Fontevecchia, el presidente Alberto Fernández anunció que "en los próximos días" el Gobierno hará una oferta "que se pueda cumplir y sostenible en el tiempo" para el pago de la deuda externa en dólares, al tiempo que afirmó que que "no va a haber ningún tipo de reestructuración" para el segmento en pesos.

Aunque se concrete esta semana la presentación de la oferta, los analistas prevén que es probable que el 22 de abril el ministro de Economía, Martín Guzmán no pague los US$ 503 millones y se tome los 30 días de gracia, antes de caer efectivamente en default, para seguir negociando, al estilo de lo que hizo el gobernador bonaerense Axel Kicillof con el PB21. “Sería lógico que presente la propuesta antes del 22 de abril para tener un termómetro, si el feedback de los acreedores es malo, creo que no lo pagará, y ahí la fecha relevante pasa a ser el 22 de mayo”, explicó el economista Fernándo Marull.

Guido Lorenzo, economista jefe LCG, también juzgó que “es lo más prolijo presentarla antes del 22, porque sino lo hace, parecerá que la señal es no pagar, y además le quedaría muy corto tiempo para tratar de acordar antes del 22 de mayo”. En cambio, razonó que “si presenta algo antes del 22, y no la aceptan, jugará con la duda de si va a pagar o no, incluso como amenaza”.

COSTO. Ezequiel Zambaglione, analista de Balanz, advirtió que el costo de un eventual default es que no solo el país no tendrán acceso al financiamiento internacional sino que también “el sector privado pierde el crédito externo, será más dificil para las empresas poder refinanciar sus deudas”.Al respecto, puntualizó que “a mediados de febrero para refinanciar la deuda del sector corporativo de compañías sólidas, la tasa que se pagaba era de 10%, y hoy ya está en 25%”. Además, alertó que caer en cesación de pagos podría generar “una corrida cambiaria, que salgan a comprar dólares y haya una disparada del Contado con Liquidación, y que la gente por desconfianza saque de los bancos sus depósitos en dólares”.

