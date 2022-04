Uno de los países menos desarrollados del mundo adoptó el bitcoin como moneda oficial

Siguiendo los pasos que dio El Salvador el año pasado, la Asamblea nacional de la República Centroafricana aprobó por "unanimidad" una ley que hace obligatorio el uso y la aceptación de bitcoin como medio de pago en todo el territorio.

La medida ya fue promulgada por el presidente Faustin Archange Touadera, de acuerdo a lo comunicado por el ministro de Estado y director del gabinete de la presidencia, Obed Namsio.

La decisión de adoptar la criptomoneda tendría la capacidad de modernizar la economía del país, ayudarlo a desarrollarse en el comercio internacional e incluso enriquecer a su población, no obstante, la situación no es tan sencilla y esto se debe a que los servicios de telecomunicaciones e Internet en esta nación africana no están desarrollados como en otras partes del mundo.

Argentina: 12 de cada 100 adultos compraron criptomonedas para ahorrar o invertir

"El bitcoin ofrece una nueva manera de trabajar sobre la deuda de los países, con cada uno de los ciudadanos, respecto a la política exterior, la importación-exportación de cada país", señaló Alejandro Guerrero, experto en transformación digital de empresas a la agencia internacional RFI . Asimismo, agregó que esto le permite " no tener que aceptar de manera obligatoria las directrices de quien manda realmente sobre el dólar, que finalmente es el gobierno de Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial".

Sin embargo, Guerrero sostuvo que esta decisión "podría facilitar delitos como blanqueo de capitales y tráficos ilegales". Otro problema del país es su seguridad informática. En 2020, la Unión Nacional de telecomunicaciones (UIT), apuntó contra la débil capacidad legal y técnica del país. El gobierno centroafricano asegura que una reglamentación sobre ciberseguridad y protección de datos serán adoptadas próximamente.

Cuáles son las principales tendencias del sector fintech para el 2022

¿Cuál es la realidad de la República Centroafricana?

Es segundo país menos desarrollado del mundo según la ONU. Fue una colonia francesa hasta 1960, pero celebró sus primeras elecciones en el año 1993. Actualmente, es un Estado con presidente, ministros, una asamblea y la representación de una suprema corte.

Información del Banco Mundial indicó que todo su Producto Interno Bruto (PIB) equivale a poco más de 2 mil millones de dólares.

El 58% de sus ingresos provienen de la actividad agrícola. Si bien es un país con abundantes recursos minerales, como el oro, los diamantes, el uranio e, incluso, el petróleo, el 67% de sus habitantes se encuentra en el umbral de la pobreza, reveló el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola.

El Salvador aprueba el uso de bitcóin como moneda de curso legal

El Salvador, el primer caso

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar formalmente el bitcoin como moneda de curso legal después de que el presidente Nayib Bukele anunciara que el Congreso aprobó su histórica propuesta en junio del 2021.

Sin embargo, la medida no tuvo el impacto esperado, solo el 14% de los encuestados por la Cámara de Comercio dijo que había realizado transacciones en la divisa. De hecho, más del 90% de las 337 empresas encuestadas entre el 15 de enero y el 9 de febrero dijo que la adopción del Bitcoin en el país había tenido poco o ningún impacto en sus ventas. De las compañías consultadas, el 71% fueron clasificadas como micro o pequeñas empresas, el 13% como medianas empresas y el 16% como grandes, según la encuesta.

RM