Vinculan a Lagarde con firmas en un paraíso fiscal

por Mirta Fernandez

“La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, fue consejera entre 2003 y 2005 de una empresa, propiedad del despacho de abogados Baker & McKenzie, domiciliada en las islas Bermudas, territorio que figuraba en ese entonces en la lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales. También al consejo de una sociedad vinculada a la misma firma internacional en Singapur cuando este país estaba blindado por el secreto bancario. Así lo reveló una investigación del diario español El País.

Lagarde fue socia hasta junio de 2005 de Baker & McKenzie. La firma, con presencia en todo el mundo, controlaba en Bermudas la sociedad Law in Context Ltd., un grupo empresarial en el que la mandataria francesa figuraba como consejera. Lagarde dejó Law in Context en 2005 para ser ministra de Comercio Exterior del gobierno del entonces primer ministro francés Dominique de Villepin.

En 2011 se convirtió en directora gerente del FMI y desde hace un mes es la presidenta del Banco Central Europeo (BCE). Fuentes cercanas a Lagarde manifestaron a El País que ella “nunca tuvo una cuenta en un paraíso fiscal ni se benefició de ninguna ventaja ilegal”.

El País destacó en la nota que “tras el escándalo de los papeles de Panamá, fue la propia Lagarde quien criticó los manejos de las multinacionales para pagar menos impuestos”, Y recordó que Lagarde en junio de 2017 en un encuentro en Valencia del Grupo Acción Financiera Internacional declaró que “la evasión fiscal provoca mayor deuda pública y menos inversión en educación, sanidad y otros servicios”.