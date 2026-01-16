YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en ciudad de Buenos Aires hoy, 16 de enero del 2026

Los precios del combustible —tanto de la nafta como del gasoil— cambian a lo largo y ancho del país. Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este martes 13 de enero, en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.
Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires
El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:
Nafta Súper: $1339 por litro
Infinia (Premium): $1542 por litro
GNC: $499 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1403 por litro
Diesel 500: $1221 por litro
Precios de combustible de Shell
Nafta Súper: $1715 por litro
V-Power Nafta: $1999 por litro
GNC: $499 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1723 por litro
V-Power Diesel: $1981 por litro
Precios de combustible de Axion Energy
Axion Súper: $1424 por litro
Quantium: $2025 por litro
Axion Diesel X10: $1747 por litro
Quantium Diesel X10: $1796 por litro
Precios de combustible de Puma
Nafta Súper: $1629 por litro
Max Premium: $1897 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1666 por litro
Ion Puma Diesel: $1882 por litro
El Poder Ejecutivo nacional decidió postergar el resto del ajuste pendiente hasta febrero de 2026, con el objetivo de evitar un mayor impacto en la inflación y estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, según los considerandos del decreto oficial.