YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en ciudad de Buenos Aires hoy, 16 de enero del 2026

Los precios del combustible —tanto de la nafta como del gasoil— cambian a lo largo y ancho del país. Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este martes 13 de enero, en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Nafta Súper: $1339 por litro

Infinia (Premium): $1542 por litro

GNC: $499 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1403 por litro

Diesel 500: $1221 por litro

Precios de combustible de Shell

Nafta Súper: $1715 por litro

V-Power Nafta: $1999 por litro

GNC: $499 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1723 por litro

V-Power Diesel: $1981 por litro

Precios de combustible de Axion Energy

Axion Súper: $1424 por litro

Quantium: $2025 por litro

Axion Diesel X10: $1747 por litro

Quantium Diesel X10: $1796 por litro

Precios de combustible de Puma

Nafta Súper: $1629 por litro

Max Premium: $1897 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1666 por litro

Ion Puma Diesel: $1882 por litro

