YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, 21 de enero del 2026

El Gobierno Nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos que gravan los combustibles, lo que desencadenó un nuevo incremento en los precios de la nafta y el gasoil en los surtidores de la ciudad de Buenos Aires y, en cada una de las provincias de nuestro país, que comenzó a regir a partir del 1° de enero de 2026. Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este miércoles 21 de enero, en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires?

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Nafta Súper: $1.606 por litro

Infinia (Premium): $1.822 por litro

GNC: $579,90 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.603 por litro

Diesel 500: $1.800 por litro

Precios de combustible de Shell

Nafta Súper: $1.665 por litro

V-Power Nafta: $1.941 por litro

GNC: $499,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.697 por litro

V-Power Diesel: $1.934 por litro

Valores de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires

Precios de combustible de Axion Energy

Axion Súper: $1.637 por litro

Quantium: $1.939 por litro

GNC: $569 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.742 por litro

Quantium Diesel X10: $1.919 por litro

Precios de combustible de Puma

Nafta Súper: $1.581 por litro

Max Premium: $1.820 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.632 por litro

Ion Puma Diesel: $1.889 por litro

El Poder Ejecutivo nacional decidió postergar el resto del ajuste pendiente hasta febrero de 2026, con el objetivo de evitar un mayor impacto en la inflación y estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, según los considerandos del decreto oficial.

PM/fl