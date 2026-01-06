YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, 6 de enero del 2026

El precio de la nafta como el gasoil varían en todo el país. El incremento o baja dependen de factores como los costos internacionales del crudo, la variación del dólar y los impuestos internos, lo que genera un escenario de inestabilidad en el valor.

Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este martes 3 de enero, en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

Precios de combustible de YPF

El cuadro tarifario de YPF en CABA indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Nafta Súper: $1.248 por litro Infinia (Premium): $1.460 por litro GNC: $499 por metro cúbico Infinia Diesel: $1.221 por litro Diesel 500: $1.403 por litro

Precios de combustible de Shell

Nafta Súper: $1.732 por litro V-Power Nafta: $1.999 por litro GNC: $499 por metro cúbico Evolux Diesel: $1.669 por litro V-Power Diesel: $1.723 por litro

Cuál es el valor del gasoil y gasoil premium en la Ciudad de Buenos Aires

Este 6 de enero, los valores en CABA son los siguientes.

Precios de combustible de Axion Energy

Axion Súper: $1.424 por litro Quantium: $1.796 por litro GNC: $629 por metro cúbico Axion Diesel X10: $2.025 por litro Quantium Diesel X10: $1.747 por litro

Llenar el tanque del auto cuesta cerca de $100.000 y representa el 5,15% del sueldo mensual.

Precios de combustible de Puma

Nafta Súper: $1.597 por litro Max Premium: $1.897 por litro GNC: $497 por metro cúbico Puma Diesel: $1.647 por litro Ion Puma Diesel: $1.870 por litro

