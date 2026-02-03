YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, martes 3 de febrero de 2026

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), lo que impactó de forma directa en el precio final de la nafta y el gasoil a partir de este 1 de febrero de 2026. En los considerandos, desde el Poder Ejecutivo nacional señalaron que que la decisión apunta a “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 74/2026, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. En el caso de las naftas tendrá un incremento de $16,773 por litro, al que se suma un ajuste de $1,027 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.
El Gobierno oficializó cambios en los impuestos a los combustibles y postergó parte de los aumentos
Desde el 1° de marzo de 2026, la Secretaría de Energía, salvo una nueva postergación, aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer, segundo y tercer trimestre de 2025, que el Gobierno viene dilatando.
¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires?
El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:
Precios de las naftas de YPF en CABA
Nafta Súper: $1.708 por litro
Infinia (Premium): $1.893 por litro
GNC: $579,90 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.955 por litro
Diesel 500: $1.819 por litro
Cuánto cobra un trabajador de estación de servicio en enero de 2026
Precio de la nafta en la surtidores de Shell en CABA
Nafta Súper: $1.770 por litro
V-Power Nafta: $1.999 por litro
GNC: $499,90 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.688 por litro
V-Power Diesel: $2.071 por litro
Precios de la naftas de Axion Energy en CABA
Axion Súper: $1.774 por litro
Quantium: $1.989 por litro
GNC: $590 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1.728 por litro
Quantium Diesel X10: $1.908 por litro
Las ventas de combustibles en 2025 tuvieron un leve incremento de 0,3% anual
Precios de las naftas de Puma en CABA
Nafta Súper: $1.629 por litro
Max Premium: $1.897 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.683 por litro
Ion Puma Diesel: $1.901 por litro
PM