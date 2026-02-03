YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, martes 3 de febrero de 2026

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), lo que impactó de forma directa en el precio final de la nafta y el gasoil a partir de este 1 de febrero de 2026. En los considerandos, desde el Poder Ejecutivo nacional señalaron que que la decisión apunta a “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 74/2026, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. En el caso de las naftas tendrá un incremento de $16,773 por litro, al que se suma un ajuste de $1,027 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

El Gobierno oficializó cambios en los impuestos a los combustibles y postergó parte de los aumentos

Desde el 1° de marzo de 2026, la Secretaría de Energía, salvo una nueva postergación, aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer, segundo y tercer trimestre de 2025, que el Gobierno viene dilatando.

Aumentos en los surtidores de CABA: precio de las naftas

¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires?

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Precios de las naftas de YPF en CABA

Nafta Súper: $1.708 por litro

Infinia (Premium): $1.893 por litro

GNC: $579,90 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.955 por litro

Diesel 500: $1.819 por litro



Precio de la nafta

Precio de la nafta en la surtidores de Shell en CABA

Nafta Súper: $1.770 por litro

V-Power Nafta: $1.999 por litro

GNC: $499,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.688 por litro

V-Power Diesel: $2.071 por litro

Precios de la naftas de Axion Energy en CABA

Axion Súper: $1.774 por litro

Quantium: $1.989 por litro

GNC: $590 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.728 por litro

Quantium Diesel X10: $1.908 por litro

Precios de las naftas de Puma en CABA

Nafta Súper: $1.629 por litro

Max Premium: $1.897 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.683 por litro

Ion Puma Diesel: $1.901 por litro

