YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, viernes 30 de enero de 2026

La provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y San Juan registraron un incremento de 0,3% anual en la venta de combustible. En tanto que, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sufrió la baja anual más marcada del país, con un retroceso del 9,0%. Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este viernes 30 de enero en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires?

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Precios de las naftas de YPF en CABA

Nafta Súper: $1.357 por litro

Infinia (Premium): $1.606 por litro

GNC: $579,90 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.328 por litro

Diesel 500: $1.538 por litro

Las ventas de combustibles en 2025 tuvieron un leve incremento de 0,3% anual

Cuál es el precios de las naftas y el gasoil, este viernes 30 de enero

Precio de la nafta en la surtidores de Shell en CABA

Nafta Súper: $1.682 por litro

V-Power Nafta: $1.965 por litro

GNC: $499,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.688 por litro

V-Power Diesel: $1.949 por litro

Cuál es el precios de las naftas y el gasoil en CABA

Precios de la naftas de Axion Energy en CABA

Axion Súper: $1.649 por litro

Quantium: $1.929 por litro

GNC: $569 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.757 por litro

Quantium Diesel X10: $1.959 por litro

Cuánto cobra un trabajador de estación de servicio en enero de 2026

Precios de las naftas de Puma en CABA

Nafta Súper: $1.629 por litro

Max Premium: $1.897 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.683 por litro

Ion Puma Diesel: $1.901 por litro

Descuentos de hasta el 30% en combustibles: cómo acceder a los beneficios en enero del 2026”

El Poder Ejecutivo nacional decidió postergar el resto del ajuste pendiente hasta febrero de 2026, con el objetivo de evitar un mayor impacto en la inflación y estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, según los considerandos del decreto oficial.

PM