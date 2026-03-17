YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires hoy, martes 17 de marzo de 2026

Las principales petroleras que operan en la Ciudad de Buenos Aires actualizaron sus pizarras y este martes 17 marzo los precios de la nafta y el gasoil muestran variaciones en línea con el escenario internacional. Las estaciones de servicio de YPF, Puma Energy, Shell y Axion Energy exhiben valores diferenciados según el tipo de combustible y la zona, aunque con referencias similares en los corredores más transitados de la Capital.

El esquema de precios se da en un contexto marcado por la actualización mensual de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, el deslizamiento del tipo de cambio oficial y la evolución del barril internacional de crudo. A esto se suma la estrategia de las compañías de mantener márgenes en un escenario de consumo moderado y costos logísticos en alza, lo que impacta de manera directa en el precio final que pagan los automovilistas.

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En la Ciudad de Buenos Aires, donde el parque automotor supera ampliamente el millón de vehículos, el precio del combustible es un indicador sensible tanto para los conductores particulares como para el transporte y los servicios de logística. Por eso, cada modificación en las pizarras impacta no solo en el bolsillo de los usuarios, sino también en la estructura de costos de múltiples actividades económicas.

¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires este martes 17 de marzo ?

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Precios de las naftas de YPF en CABA

Nafta Súper: $1.597 por litro

Infinia (Premium): $1.820 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.615 por litro

Diesel 500: $1.822 por litro

Precio de la nafta en la surtidores de Shell en CABA

Nafta Súper: $1.897 por litro

V-Power Nafta: $2.099 por litro

GNC: $519,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.914 por litro

V-Power Diesel: $2.186 por litro

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Precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires hoy, martes 17 de marzo

Precios de la naftas de Axion Energy en CABA

Axion Súper: $1.809 por litro

Quantium: $2.049 por litro

GNC: $685 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.899 por litro

Quantium Diesel X10: $2.109 por litro

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Precios de las naftas de Puma en CABA

Nafta Súper: $1.777 por litro

Max Premium: $2.026 por litro

GNC: $599 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.854 por litro

Ion Puma Diesel: $2.065 por litro