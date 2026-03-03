Mientras el Gobierno avanza con nuevas actualizaciones en los precios regulados de los biocombustibles, las naftas arrastran un fuerte ajuste, que tuvo su punto más alto en diciembre y que sigue impactando en los valores vigentes en marzo de 2026. En ese marco, la nafta llegó al segundo mes del año con precios sensiblemente más altos, tras haber registrado en diciembre pasado el mayor aumento mensual de todo 2025, muy por encima de la inflación.

Conocé cuál es el precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires, este martes 3 de marzo en la distintas sucursales de YPF, Puma, Shell, y Axion,

El gasoil también mostró incrementos significativos, aunque con una dinámica algo más moderada en comparación con la nafta. En diciembre, el litro promedió $1.737 en las localidades del interior y $1.603 en CABA, con una brecha del 8,3%.

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Precios de las naftas de YPF en CABA

Nafta Súper: $1.597 por litro

Infinia (Premium): $1.820 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.615 por litro

Diesel 500: $1.822 por litro

Precio de la nafta en la surtidores de Shell en CABA

Nafta Súper: $1.736 por litro

V-Power Nafta: $1.959 por litro

GNC: $560 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.751 por litro

V-Power Diesel: $2.038 por litro

El precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires hoy, martes 3 de marzo de 2026

Precios de la naftas de Axion Energy en CABA

Axion Súper: $1.679 por litro

Quantium: $1.959 por litro

GNC: $659 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.789 por litro

Quantium Diesel X10: $1.979 por litro

Precios de las naftas de Puma en CABA

Nafta Súper: $1.657 por litro

Max Premium: $1.947 por litro

GNC: $579 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.627 por litro

Ion Puma Diesel: $1.950 por litro

