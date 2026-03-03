Mientras el Gobierno avanza con nuevas actualizaciones en los precios regulados de los biocombustibles, las naftas arrastran un fuerte ajuste, que tuvo su punto más alto en diciembre y que sigue impactando en los valores vigentes en marzo de 2026. En ese marco, la nafta llegó al segundo mes del año con precios sensiblemente más altos, tras haber registrado en diciembre pasado el mayor aumento mensual de todo 2025, muy por encima de la inflación.
Conocé cuál es el precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires, este martes 3 de marzo en la distintas sucursales de YPF, Puma, Shell, y Axion,
Horacio Marín, de YPF, descartó "cimbronazos con el precio de los combustibles"
El gasoil también mostró incrementos significativos, aunque con una dinámica algo más moderada en comparación con la nafta. En diciembre, el litro promedió $1.737 en las localidades del interior y $1.603 en CABA, con una brecha del 8,3%.
¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles 25 de febrero?
El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:
Precios de las naftas de YPF en CABA
Nafta Súper: $1.597 por litro
Infinia (Premium): $1.820 por litro
GNC: $550 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.615 por litro
Diesel 500: $1.822 por litro
Precio de la nafta en la surtidores de Shell en CABA
Nafta Súper: $1.736 por litro
V-Power Nafta: $1.959 por litro
GNC: $560 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.751 por litro
V-Power Diesel: $2.038 por litro
El barril de petróleo superó los 85 dólares, el precio más alto desde julio de 2024
Precios de la naftas de Axion Energy en CABA
Axion Súper: $1.679 por litro
Quantium: $1.959 por litro
GNC: $659 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1.789 por litro
Quantium Diesel X10: $1.979 por litro
XRG, el nuevo socio de YPF y ENI en el megaproyecto Argentina LNG
Precios de las naftas de Puma en CABA
Nafta Súper: $1.657 por litro
Max Premium: $1.947 por litro
GNC: $579 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.627 por litro
Ion Puma Diesel: $1.950 por litro
PM/ff