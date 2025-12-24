miércoles 24 de diciembre de 2025
YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires hoy, 24 de diciembre de 2025

Los precios en la Ciudad de Buenos Aires se mantienen estables tras los últimos aumentos de diciembre. Se destacan la nafta Súper de YPF a $1248 y la V-Power de Shell a $1.732.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) informó que durante las noches del 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Año Nuevo, las estaciones de servicio implementarán un esquema especial para la carga de combustible. El suministro de nafta al público en general estará inactivo entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día siguiente.

Ante este contexto, resulta clave conocer cuáles son los valores en los surtidores de las distintas sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy en la Ciudad de Buenos Aires.

A continuación, conocé los precios actualizados de las naftas, el gasoil y el GNC de las principales compañías en CABA, compará valores y elegí dónde cargar combustible este miércoles.

Cómo funcionarán las estaciones de servicio en Navidad y Año Nuevo

Precios de combustibles de YPF

El cuadro tarifario de YPF en CABA indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

- Nafta Súper: $1.357 por litro

- Infinia (Premium): $1.606 por litro

- Diesel 500: $1.328 por litro

-Infinia Diesel: $1.538 por litro

Precios de combustibles de Shell

- Nafta Súper: $1.699 por litro

-V-Power Nafta: $1.999 por litro

-GNC: $549,9 por metro cúbico

- Evolux Diesel: $1.667 por litro

-V-Power Diesel: $1.929 por litro

Precios de combustibles de Axion Energy

- Axion Súper: $1.637 por litro

- Quantium: $1.949 por litro

- GNC: $629 por metro cúbico

- Axion Diesel X10: $1.742 por litro

- Quantium Diesel X10: $1.919 por litro

Precios de combustibles de Puma

- Nafta Súper: $1.597 por litro

- Max Premium: $1.897 por litro

- GNC: $497 por metro cúbico

- Puma Diesel: $1.647 por litro

- Ion Puma Diesel: $1.870 por litro

