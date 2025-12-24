La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) informó que durante las noches del 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Año Nuevo, las estaciones de servicio implementarán un esquema especial para la carga de combustible. El suministro de nafta al público en general estará inactivo entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día siguiente.

Ante este contexto, resulta clave conocer cuáles son los valores en los surtidores de las distintas sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy en la Ciudad de Buenos Aires.

A continuación, conocé los precios actualizados de las naftas, el gasoil y el GNC de las principales compañías en CABA, compará valores y elegí dónde cargar combustible este miércoles.

Cómo funcionarán las estaciones de servicio en Navidad y Año Nuevo

Precios de combustibles de YPF

El cuadro tarifario de YPF en CABA indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

- Nafta Súper: $1.357 por litro

- Infinia (Premium): $1.606 por litro

- Diesel 500: $1.328 por litro

-Infinia Diesel: $1.538 por litro

Precios de combustibles de Shell

- Nafta Súper: $1.699 por litro

-V-Power Nafta: $1.999 por litro

-GNC: $549,9 por metro cúbico

- Evolux Diesel: $1.667 por litro

-V-Power Diesel: $1.929 por litro

Precios de combustibles de Axion Energy

- Axion Súper: $1.637 por litro

- Quantium: $1.949 por litro

- GNC: $629 por metro cúbico

- Axion Diesel X10: $1.742 por litro

- Quantium Diesel X10: $1.919 por litro

Precios de combustibles de Puma

- Nafta Súper: $1.597 por litro

- Max Premium: $1.897 por litro

- GNC: $497 por metro cúbico

- Puma Diesel: $1.647 por litro

- Ion Puma Diesel: $1.870 por litro

