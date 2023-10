El ministro Sergio Massa se enfrentará con la semana más trascendente de su carrera política, cuando enfrente la presión dolarizadora del mercado, a unas escasas cuatro ruedas que separan al primer día hábil del domingo electoral. Analistas del mercado anticipan la continuidad del ritmo acelerado en la sangría de dólares, los empresarios se resignaron a una sequía de importaciones y en el Gobierno esperan que la estrategia para calmar al mundo financiero, con yuanes, allanamientos y parking extendido de por medio, alcance para sortear a un cisne negro económico.

“El parking en el mercado financiero es de cinco días, con lo cual, ya tenemos claro el escenario”, destacó una encumbrada fuente del Palacio de Hacienda, consultada por PERFIL.

Así, el equipo económico buscará que la tradicional dolarización prelectoral se concentre en las decisiones de los ahorristas, quienes tendrán ahora una tasa de plazos fijos positiva, que hace más atractiva la permanencia en pesos. Especialmente, si es que Massa logra el primer objetivo de entrar en el balotaje, la continuidad del plan que evite un salto cambiario generaría condiciones beneficiosas para la inversión en moneda local.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria tendrá en la cancha nuevos jugadores para atravesar la semana previa a las elecciones generales, pero que también tendrán efecto a mediano plazo, pensando en la posibilidad de entrar en la segunda vuelta: el parking de cinco días que impuso la Comisión Nacional de Valores (CNV) para las emisiones de bonos emitidas bajo ley extranjera; la activación del segundo tramo del swap con China, para poder utilizar yuanes; y la continuidad de los allanamientos para reducir al mercado informal.

La percepción del accionar de Massa

“Massa está implementando una serie de cuestiones que generan expectativas. El primero es la activación del segundo tramo del swap con China; luego, el ingreso de los USD 1.050 millones por la licitación del 5G; también la implementación de los dólares soja, automotriz, pyme y petróleo, que ya están en práctica, pero que podrían tener efecto desde la semana que viene y hasta el próximo mes”, señaló el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher.

El magister en Economía Política destacó la iniciativa del ministro de poner en la práctica “otras medidas coyunturales” para enfrentar un escenario que lo habían puesto a la defensiva: “la obligación de informar a los inversores extranjeros cuando quieren operar con CCL y MEP; la persecución de los especuladores; y las intervenciones, a base de los dólares que pueda conseguir”.

Por su parte, el economista Jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Matías Bolis Wilson, afirmó que “el escenario es complejo”, aunque aclaró que “nada que no se esperara”.

“Veníamos diciendo que el segundo y el tercer trimestre eran los más difíciles en términos de impacto en la economía real de la sequía. Y el último trimestre era el de mayor incertidumbre por el impacto electoral. Seguramente, la semana próxima no sea muy distinta de las dos que pasaron. Alta incertidumbre ante la definición del próximo domingo”, sostuvo, en diálogo con PERFIL.

Fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) admitieron que las fábricas se “resignaron” a una semana de sequía de importaciones.

Este martes se volverán a ver las caras los representantes de las regiones y de los sectores en la sede porteña de la entidad fabril, luego de un impasse de dos semanas, en donde se señalará que “los problemas de las empresas están centradas en la necesidad de seguir peleando por poder pagar a los proveedores y conseguir las SIRA para poder embarcar materias primas y seguir trabajando en los próximos meses”. Sin embargo, a tan pocos días de las elecciones, es poco probable que esa queja salga a la luz. Al menos, de manera oficial.

Qué dicen en el mercado

En el mercado, los jugadores financieros esperan que el libertario Javier Milei repita la victoria de las PASO, aunque también creen que Massa estará en segunda vuelta. “Si es así, las carteras se seguirán dolarizando”. “Con la cantidad de pesos que hay, no alcanzan los dólares que se requieren”, sostuvo el presidente de una ALyC (una sociedad que opera en la bolsa de valores) que opera en el país, en estricto off the record.

Hay un tercer escenario “poco probable” para el mercado: el ingreso de Patricia Bullrich al balotaje, que “generaría una suba fuerte de los activos en pesos y de los bonos en dólares, porque incluiría un acuerdo con el establishment local e internacional, a base de la confianza que genera Carlos Melconian.

Con este clima, Massa podría superar la última semana sin sobresaltos mayores a los que enfrentó hasta la actualidad. Incluso, su decisión de perseguir penalmente al mercado informal del dólar blue le permitió ganar una inusual iniciativa política, en medio de una crisis de remarcaciones en el sector informal, aunque desde su entorno más cercano aseguraron que no midieron su impacto electoral.

“Hice lo que tenía que hacer”, se escuchó decir al ministro en el quinto piso del Palacio de Hacienda. De hecho, el ministro espera una baja fuerte en el mercado informal, para que se ubique un 4% debajo del Contado Con Liquidación (CCL). “Billetes legales con impuestos, contra otros sin impuestos”, se quejan en el Mecon.

Otra historia será el día después de las elecciones. El Gobierno, el mercado y los analistas ya comenzaron a hacer cuentas.