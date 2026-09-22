Ciberataques, estafas y filtraciones: USBA lanza una diplomatura para aprender a protegerse frente a las crecientes amenazas digitales

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) del Grupo Perfil presenta la Diplomatura Universitaria en Ciberseguridad, una nueva propuesta académica orientada a incorporar herramientas concretas para comprender, prevenir y responder frente a los riesgos del entorno digital.

La formación estará a cargo del Lic. Christian Rocha y el Ing. Ariel Ferreyra y comenzará el 19 de abril de 2027. Tendrá una duración de un cuatrimestre y una carga total de 90 horas, con una modalidad virtual híbrida que combina clases sincrónicas y asincrónicas y encuentros presenciales optativos.

La propuesta parte de una realidad cada vez más evidente: la ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivo de especialistas en tecnología. Personas, empresas e instituciones están expuestas diariamente a amenazas que pueden comprometer información, cuentas, dispositivos y sistemas.

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No se requiere formación previa en informática: el único requisito de ingreso es contar con título secundario completo.

Sobre la Diplomatura

El programa propone una mirada integral sobre ciberdelitos, ingeniería social, fraude digital, privacidad, protección de datos, identidad digital y buenas prácticas de seguridad, además de herramientas para proteger información y gestionar riesgos en organizaciones.

También se abordarán investigación y análisis de información digital, desinformación, verificación de información, malware, ransomware e inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, junto con estrategias de respuesta ante incidentes. La formación culmina con un taller integrador en el que los participantes trabajarán sobre el diagnóstico de riesgos y la elaboración de un plan básico de ciberseguridad.

La diplomatura está dirigida a estudiantes, profesionales, emprendedores, empresarios, responsables de PyMEs y personal de organismos públicos y privados, así como a quienes trabajan en áreas de tecnología, administración, Recursos Humanos, auditoría y gestión de riesgos. También está abierta al público general interesado en desarrollar una cultura de ciberseguridad.

Al finalizar, quienes cumplan con los requisitos académicos y aprueben el examen integrador recibirán el certificado de “Diplomado/a Universitario en Ciberseguridad”, otorgado por la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), emitido bajo la tecnología blockchain, con la posibilidad de acceder a un respaldo internacional emitido por la Red universitaria UHM.

Inscripción y consultas

Inicio: 19 de abril de 2027.

Duración: 1 cuatrimestre · 90 horas.

Modalidad: Virtual híbrida + encuentros presenciales optativos.

Solicitá información sobre valores y bonificaciones hasta el 30 de noviembre. Cupos reducidos a cubrirse hasta diciembre 2026.

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 4049-8679

Formulario de inscripción: https://forms.gle/51bwLMwsomNM9oWo7.